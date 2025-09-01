VIDEO: Mujer encuentra a su esposo desaparecido en 2018 en Instagram con otra familia

La familia del sujeto había señalado a su pareja como sospechosa de la desaparición, sin embargo, ella siempre negó las acusaciones

Un extraño caso ocurrido en la India ha llamado la atención de miles de personas, no solo en ese país, sino que también ha traspasado fronteras a través de las redes sociales. Se trata de la misteriosa desaparición de un hombre identificado como Jitendra Kumar, quien, desde 2018 estuvo reportado como desaparecido. No obstante, lo que sorprendió a miles de personas es el hecho de que el sujeto ya fue localizado, en condiciones aún más extrañas.

Los hechos ocurrieron en Uttar Pradesh, India. Según los medios de comunicación, Jitendra Kumar es originario de la aldea Atamau, en el distrito de Hardoi. En el año 2017, Jitendra contrajo matrimonio con una mujer identificada como Sheelu. Sin embargo, después de la boda, Jitendra desapareció sin dejar rastro, lo que dio inicio a una larga búsqueda por parte de sus familiares.

Ante la ausencia y sin noticias claras, los parientes interpusieron una denuncia de desaparición en abril de 2018. La policía local abrió una investigación, pero pese a los esfuerzos, no lograron dar con su paradero. La falta de resultados provocó que crecieran las sospechas y en ese entonce, la familia del desaparecido llegó a señalar a Sheelu como la posible responsable de lo ocurrido. Ella negó rotundamente las acusaciones y regresó a casa de sus padres.

La esposa del hombre fue acusada por la desaparición

Durante todos esos años, el caso estuvo detenido y las autoridades no pudieron explicar qué fue lo que sucedió con Jitendra. La situación cambió recientemente cuando Sheelu, al estar viendo videos en redes sociales, encontró por casualidad varias publicaciones en Instagram en donde aparecía un hombre idéntico a su esposo. Las grabaciones habían sido realizadas en Ludhiana, Punjab, y mostraban a Jitendra viviendo con otra mujer.

De inmediato, Sheelu aseguró que se trataba de él y que no tenía dudas de que su esposo seguía con vida. Según relató a medios indios como NDTV, el hombre incluso se habría casado nuevamente y mantenía otra vida completamente alejada de su familia en Hardoi. Lo más impactante, según explicó, fue encontrarlo en las redes sociales, cuando durante años nadie supo nada sobre su paradero.

Mujer encuentra a su esposo subiendo videos con su nueva pareja

Jitendra Kumar aka Babloo from Hardoi in UP left his house 7 years back because of continuous fight and harassment by his wife Sheelu. Family lodged a missing complain but Police not able to trace him.

Later he found love again and started a new life with another woman in… pic.twitter.com/BkbLgDgXcY — NCMIndia Council For Men Affairs (@NCMIndiaa) August 31, 2025

Tras el descubrimiento, Sheelu acudió a la comisaría de Sandila, donde años antes había levantado la denuncia inicial. Allí presentó nuevas pruebas a través de los videos y solicitó que el caso se reabriera. La policía confirmó que retomó la investigación y que ahora se están evaluando las acciones legales que podrían proceder.

La policía de la India ya explicó que Jitendra había abandonado a su familia apenas un año después de casarse. Señaló que la denuncia de 2018 sigue vigente y que el hallazgo en redes sociales servirá para determinar las responsabilidades legales que podría enfrentar el sujeto.

Autoridades investigarán el caso

Las autoridades de Uttar Pradesh informaron que la investigación continúa y que, en caso de comprobarse que el hombre contrajo matrimonio nuevamente sin haber disuelto legalmente el anterior, podría enfrentar consecuencias legales, además de otros posibles cargos relacionados con la denuncia de desaparición.

Mientras tanto, los videos de Instagram donde aparece Jitendra continúan circulando en redes sociales, donde decenas de internautas han compartido con asombro su historia. Algunos internautas piden que el caso no quede impune y el hombre enfrente consecuencias legales por haber fingido su desaparición.

