VIDEO: Rescatan a hombre que cayó 50 metros al interior de un volcán

Elementos de los cuerpos de emergencia capitalinos rescataron a un sujeto que cayó al interior del cráter del volcán

CIUDAD DE MÉXICO.- Una persona que cayó desde una altura de aproximadamente 50 metros hacia el fondo del cráter del Volcán Xitle, en la alcaldía Tlalpan, fue rescatada por elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, fueron los operadores del Centro de Comando y Control quienes se dieron cuenta del incidente, ocurrido en el punto natural al sur de la Ciudad de México.

“Al arribar, los uniformados observaron al ciudadano lesionado quien pedía auxilio, por lo que rápidamente solicitaron los servicios de emergencia; los rescatistas del ERUM que arribaron al punto, valoraron al hombre y lo diagnosticaron como policontundido a descartar posible lesión medular.

“Enseguida, los especialistas del ERUM inmovilizaron al lesionado, lo colocaron sobre una camilla tipo sked, donde lo aseguraron con arneses y, con las medidas precautorias, junto con los policías, realizaron el descenso de aproximadamente 50 metros de altura”, señaló la corporación.

Concluyen rescate con éxito

Los expertos en rescate alpino del gobierno de la Ciudad de México lograron descender al cráter del coloso, donde aseguraron al lesionado para después trasladarlo hacia un nosocomio cercano.

“Mediante el uso de cuerdas y con mucho cuidado, paramédicos y uniformados, caminaron por varios metros cargando al ciudadano hasta la zona donde se encontraba la unidad médica; dentro de la ambulancia lo estabilizaron y de inmediato lo trasladaron a un hospital para su atención médica especializada”, concluyó.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO