Alcaldesa de Tampico llama a padres en conflicto buscar la conciliación

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un llamado a buscar la conciliación, hizo la alcaldesa, Mónica Villarreal Anaya, a los padres de la menor de tres años que fue sustraída del hogar materno en días pasados.

Dejó en claro que están dispuestos a apoyarlos, en caso de que requieran de alguna asesoría.

La madre de la pequeña Gabriela Salazar realizó el lunes un bloqueo de la avenida Hidalgo en compañía de familiares, amigos y activistas para exigir justicia.

«Desconozco porqué eligieron el municipio de Tampico para hacer la manifestación pero mando todo mi apoyo a la mamá, de alguna manera como madre sabemos lo difícil que es tener una situación en donde no puedas convivir con tus hijos», destacó. «Y por otro lado también hay que ver la parte del papá, porqué se motivó esta situación y cuál es la determinación de la juez y que por la vía legal es como se tiene que resolver», refirió.

Por. Benigno Solís/La Razón