Árbol se desploma en la borreguera

Personal de Bomberos acudió al sitio para retirar las pesadas ramas y el tronco.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un árbol de gran tamaño se vino abajo afuera de un domicilio, para terminar en el patio de esa vivienda, en la colonia Borreguera en Tampico.

El incidente ocurrió en la calle Australia casi esquina con Palafox de ese populoso sector.

El enorme árbol estaba ubicado sobre la banqueta y aparentemente la humedad dejada por las lluvias registradas, reblandeció el suelo provocando que se desplomara.

El árbol cayó en el patio de una vivienda ocasionando daños materiales pero sin afectar a personas.

Elementos del cuerpo de bomberos llegaron al lugar para intervenir.

Con sierras cortaron ramas y troncos para el posterior retiro.

Por. Benigno Solís/La Razón