Cae de escalera en avenida y termina lesionado

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Probable fractura en un brazo, sufrió un trabajador de una compañía de cable al caer de una escalera, en una avenida de Tampico.

Elementos de Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas llegaron al sitio para darle los primeros auxilios al lesionado.

El hecho fue reportado la mañana del miércoles, ocurriendo el mismo en la avenida Ayuntamiento con calle Puebla de la colonia Minerva.

El hombre había colocado la escalera en un poste para revisar el cableado de su compañía.

De pronto, perdió el equilibrio para luego caer al suelo, donde se golpeó uno de sus brazos.

Los primeros en llegar fueron los voluntarios quienes lo valoraron y determinaron que presentaba probable fractura en esa parte de su extremidad superior.

Personal de ambulancias AMPS arribaron para realizar el traslado a un hospital de la zona.

Por. Benigno Solís/La Razón