Confirman en Consejo la baja de homicidios en Tamaulipas

Durante la 51ª sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, se confirmó que Tamaulipas redujo 49.3% los homicidios dolosos entre enero y agosto de 2025 respecto al mismo periodo de 2024

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La atención a la seguridad pública es una tarea de todos los días en Tamaulipas, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya durante la 51ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la que se puso de manifiesto que el estado registra una disminución del 49.3 por ciento en el delito de homicidio doloso.

“Indudablemente, esta ha sido una tarea de todos los días en nuestra entidad y nunca podemos decir que es un asunto terminado, sino es de día con día y cada vez con un mayor esfuerzo para poder avanzar en pequeñas variaciones de número, cuando ya se han tenido avances en algún momento dado sustanciales”, expresó.

Como parte de los trabajos de este Consejo, celebrado en Palacio Nacional, el mandatario tamaulipeco también respaldó la aprobación del Acuerdo Nacional para Fortalecer a las Instituciones de Seguridad Pública y el Acuerdo Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas.

En su participación, Villarreal Anaya destacó que, gracias a la coordinación con el gabinete de seguridad del Gobierno Federal, en Tamaulipas se han ido acotando los homicidios, los feminicidios, los secuestros y el robo en carreteras, y además puso a consideración del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública estudios elaborados en Tamaulipas para determinar en dónde surgen y se dan hechos delictivos.

DISMINUCIÓN DE 49.3% EN HOMICIDIO DOLOSO

Al presentar algunos datos de la incidencia delictiva en el periodo comprendido de enero-agosto de 2024, en relación con el mismo periodo de 2025, Marcela Figueroa Franco, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, expuso que Tamaulipas registra una disminución de 49.3 por ciento en homicidio doloso, destacando como una de las entidades que ha logrado mejores resultados.

También mencionó que, en Tamaulipas, el robo de vehículos en el periodo enero-julio de 2024, en comparación con el mismo periodo de 2025, registró un 27.3 por ciento a la baja. El robo de vehículos con violencia disminuyó 44.3 por ciento y el robo de vehículos sin violencia bajó 17.1 por ciento.

Por su parte, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC, expuso que en los primeros 11 meses del gobierno de Claudia Sheinbaum se ha registrado una reducción del 25 por ciento de homicidios dolosos en el país. Además, informó que se han detenido a 30,700 personas por delitos de alto impacto; se decomisaron más de 240 toneladas de drogas; 15,500 armas decomisadas y 1,356 narco laboratorios desmantelados.

Además de las y los gobernadores de todos los estados y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, también tomaron parte en la 51ª sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública: Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación; Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa; Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina; Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República; Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica de la Presidencia de la República; Hernán Cortés Hernández, comandante de la Guardia Nacional, y Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Por. Staff

Expreso-La Razón