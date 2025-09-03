Construirán guardería del IMSS en Altamira

Se prevé que la guardería no solo preste el servicio a las madres trabajadoras que tengan IMSS, sino también a trabajadoras del ayuntamiento.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Una guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) será construida en el municipio de Altamira, confirmó el coordinador Estatal de las Delegaciones del Itavu, Germán Fernández Guzmán.

Se tienen que reunir ciertas características del predio, entre ellas que no esté cerca de una gasolinera, de una gasera y de preferencia que se encuentre en una esquina para que tenga dos entradas y dos salidas.

Adelantó que tendrá una reunión con personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano para definir uno de los terrenos disponibles que tenga el municipio.

La idea -dijo- es que Altamira sea de los primeros municipios en cumplir los requisitos para concretar la construcción de la guardería.

“Altamira fue uno de los municipios designados para la construcción de una guardería del Seguro Social”.

Germán Fernández Guzmán, agregó que el municipio tendrá que hacer la donación y “se está pidiendo un terreno de 1500 a 2 mil metros, en este caso el municipio es el rector y tiene que quedar definido para asignar el predio”.

“En el caso de Altamira crece mucho de manera ordenada, aquí habrá varias áreas que serán propuestas”, concluyó el funcionario.

Por. Óscar Figueroa

La Razón