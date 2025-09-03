Entregan laboratorio de inteligencia artificial en la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas entregó este importante equipamento con una inversión de más de 10 mdp en la Universidad Tecnológica

NUEVO LAREDO, TAM.- Con una inversión municipal de más de 10 millones de pesos, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal entregó el Laboratorio de Inteligencia Artificial a la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo (UTNL), consolidando a esta frontera como referente educativo y de innovación en Tamaulipas.

La obra, edificada en una superficie de 651 metros cuadrados y equipada con tecnología de última generación, también será el punto de partida para el inicio en este ciclo escolar de la nueva carrera de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos, pionera en la región.

“Hoy es un día de orgullo para Nuevo Laredo al inaugurar un espacio que marcará un antes y un después en la formación de nuestros jóvenes porque vivimos en un mundo cada vez más digitalizado donde la inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa lejana para convertirse en una realidad que transformará cómo vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Esta mañana Nuevo Laredo está dando un paso firme hacía la vanguardia, este laboratorio equipado con tecnología de punta, software especializados y equipos de última generación será un referente nacional”, señaló.

La presidenta municipal destacó que este logro es resultado del respaldo del Gobernador Américo Villarreal Anaya, con quien comparte la visión de que la educación es el motor de la transformación social y económica.

El Laboratorio de Inteligencia Artificial no es solo un espacio académico, es una plataforma para impulsar proyectos con impacto real en el desarrollo de la ciudad, beneficiando directamente a más 3 mil estudiantes de la UTNL y consolidando a Nuevo Laredo como un polo de talento especializado.

El rector de la UTNL, Juan Antonio Tovar Lara, reconoció el compromiso de la actual administración municipal con el sector universitario.

“Queremos agradecer a la presidenta municipal Carmen Lilia por hacer posible la construcción de estos laboratorios, su visión de que la educación es la base para transformar vidas, hoy se refleja en este espacio que beneficiará a jóvenes y académicos por generaciones. Su respaldo como alcaldesa es invaluable porque cuando se invierte en la educación, está invirtiendo directamente en el desarrollo económico, social y humano de su municipio”, manifestó.

El beneficio también fue resaltado por la comunidad estudiantil a nombre de Andrea Rivera Pérez, alumna de sexto cuatrimestre de la carrera de Logística, quien agradeció el respaldo de la alcaldesa Carmen Lilia.

“Hoy abrimos una nueva ventana al conocimiento, un espacio que no solo alberga equipos de vanguardia, sino también ilusiones, oportunidades y metas que comienzan a materializarse. Este laboratorio significa más que un avance académico, es la manifestación de una visión conjunta entre autoridades, docentes, estudiantes y sociedad. Es la prueba de que se apuesta por el talento joven y el compromiso del progreso tecnológico de la ciudad” indicó.

Dicho laboratorio estará equipado con lo último en tecnología, tendrá un sistema de software especializado, áreas para trabajar en equipo y computadoras súper potentes. Esto permitirá a los estudiantes no solo aprender teoría, sino también crear proyectos prácticos.

Con esta nueva infraestructura, la UTNL eleva su prestigio académico, fortalece la vinculación con empresas de alto nivel y abre la puerta al desarrollo de proyectos interdisciplinarios. Además, posiciona a Nuevo Laredo como una ciudad capaz de atraer talento, inversión y financiamiento en áreas estratégicas de la economía digital.

Con esta inauguración, Nuevo Laredo no solo se coloca a la vanguardia en Tamaulipas, sino que reafirma su liderazgo en educación, innovación y desarrollo tecnológico en México.

POR STAFF

EXPRESO-LA RAZON