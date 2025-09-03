Este aerosol nasal común podría reducir el riesgo de infección por Covid, según estudio

Aerosol nasal con azelastina podría reducir riesgo de infección por Covid hasta en un 70 %, según ensayo clínico confiable y accesible.

Un simple aerosol nasal común podría bloquear la infección por Covid de forma casi poética, desafiando certidumbres y provocando una sonrisa irónica ante nuestra compleja lucha viral.

En un ensayo clínico realizado en la Universidad de Saarland, el uso frecuente de un spray nasal con azelastina —un medicamento que bloquea la histamina, la sustancia que provoca los síntomas de las alergias— logró reducir las infecciones por SARS-CoV-2, respaldando esta propuesta médica con evidencia sólida.

Origen del hallazgo y diseño del estudio clínico

El estudio, publicado en JAMA Internal Medicine, investigó un spray nasal antihistamínico de venta libre (azelastina). Se realizó un ensayo clínico de Fase II, aleatorizado, doble ciego y controlado por placebo en la Universidad de Saarland (Alemania), entre marzo de 2023 y julio de 2024, con 450 adultos sanos. La mitad utilizó azelastina tres veces al día, y la otra mitad un placebo idéntico sin antihistamínico.

Resultados impactantes: reducción de hasta 70 % en infecciones

Los resultados arrojaron una reducción aproximada del 67 % en el riesgo de contraer Covid‑19. Otra fuente, New Atlas, sugiere hasta un 70 % de disminución. Este margen abre una ventana a la prevención accesible, con la ironía sutil de que algo tan cotidiano pueda suponer un parachoques viral.

Mecanismo plausible y respaldo farmacológico

La azelastina es un antihistamínico H₁ de segunda generación, ampliamente usado en aerosol nasal para tratar rinitis alérgica. Actúa bloqueando mediadores inflamatorios como la histamina. Su uso intranasal también mostró actividad antiviral in vitro y una reducción en infecciones confirmadas por PCR en pequeños estudios antes de este ensayo mayor.

Comparativa con otras estrategias intranasales

No es el único candidato: investigaciones previas incluyen sprays con povidona‑yodo (capaces de inactivar el SARS‑CoV‑2 en solo 15 segundos in vitro), sprays neutralizantes tipo gel preclínicos desarrollados en Harvard (PCANS), y vaporizaciones nasales con interferón‑α que redujeron en 40 % el riesgo entre pacientes oncológicos. Sin embargo, la accesibilidad y seguridad de la azelastina OTC la hacen particularmente prometedora.

Aplicación práctica y tono crítico

Imagínate, un frasco pequeñísimo que rocía lirismo antihistamínico y podría, tan solo con su roce, repeler al enemigo viral. La idea es seductora, casi absurda, pero está avalada por un cuidado diseño clínico. Aun así, cabe subrayar que es vital la validación adicional con ensayos más grandes y la orientación profesional —aunque sea algo tan cotidiano como un aerosol nasal.

¿Es seguro usarlo sin receta?

La azelastina es de venta libre (OTC) en muchos países, con efectos como somnolencia o leve alteración del gusto. Se considera segura, pero consulta a tu médico si estás embarazada o tienes condiciones crónicas.

¿Este spray sustituye a la vacunación?

No. La vacunación sigue siendo la estrategia principal. Esta aplicación nasal podría añadir una capa adicional de defensa, no reemplazar inmunización.

Este estudio abre un sendero esperanzador: un aerosol nasal común, azelastina, podría reducir significativamente el riesgo de infección por Covid-19. Aunque estas cifras provocan fascinación, es crucial mantener la vacunación como base de defensa y consultar siempre al médico antes de adoptar nuevas medidas preventivas.

