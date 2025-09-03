Localizan a dos jovencitas que habían sido reportadas como desaparecidas en Victoria

Ciudad Victoria.- Personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Tamaulipas localizó a dos mujeres que eran reportadas como desaparecidas y confirmó que ambas se hallan en buen estado de salud.

El primer caso corresponde a Ximena Jaqueline Infante Castillo, de 23 años y residente en Ciudad Victoria, quien había desaparecido el 29 de mayo de 2025.

De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares al presentar la denuncia, no volvieron a saber de la joven después de que salió de su casa.

Casi cuatro meses después de su desaparición, el personal de la Comisión Estatal logró determinar su paradero y presentarla ante las autoridades para que rindiera su declaración sobre las razones de su ausencia.

Se desconocen los motivos que la llevaron a salir del domicilio, ya que la familia de la joven solicitó privacidad.

La segunda persona localizada es María de Lourdes De León Luna, de 25 años, también con domicilio en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

La Comisión Estatal indicó que la joven fue encontrada con vida; su desaparición había ocurrido el 12 de agosto de 2025.

Al igual que en el primer caso, fue llevada ante las autoridades para que brindara su declaración ante los agentes que recibieron la denuncia.

Por Alfredo Peña