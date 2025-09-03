México y EE.UU. refuerzan cooperación en seguridad

El Secretario de Estado de EU, Marco Rubio, se encuentra de visita de trabajo en la Ciudad de México.

CIUDAD DE MÉXICO.- Los gobiernos de México y Estados Unidos anunciaron un acuerdo conjunto para reforzar su cooperación en materia de seguridad. El entendimiento se basa en los principios de respeto a la soberanía, reciprocidad y confianza mutua.

El objetivo central es combatir al crimen organizado transnacional y enfrentar problemas comunes como el tráfico de fentanilo, armas y el movimiento ilegal de personas a través de la frontera.

Grupo de alto nivel

Como parte del acuerdo, se conformó un grupo de implementación de alto nivel que dará seguimiento a los compromisos y evaluará las acciones emprendidas en ambos países.

Entre las prioridades se encuentran:

•Desmantelar cárteles.

•Fortalecer la seguridad fronteriza.

•Detectar y eliminar túneles clandestinos.

•Combatir flujos financieros ilícitos.

•Prevenir el robo de combustible.

•Ampliar inspecciones, investigaciones y procesos judiciales.

Resultados y próximos pasos

De acuerdo con el comunicado, la coordinación bilateral ya ha permitido asegurar la frontera, reducir el tráfico de drogas sintéticas y mejorar el intercambio de inteligencia.

Además, se fortalecerá la cooperación en salud pública mediante campañas de prevención contra el abuso de opioides y otras sustancias ilícitas.

Ambos gobiernos subrayaron que la meta es clara: proteger a los ciudadanos y hacer más seguras a las comunidades en ambos lados de la frontera.