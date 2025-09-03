México y EE.UU. refuerzan cooperación en seguridad

CIUDAD DE MÉXICO.- Los gobiernos de México y Estados Unidos anunciaron un acuerdo conjunto para reforzar su cooperación en materia de seguridad. El entendimiento se basa en los principios de respeto a la soberanía, reciprocidad y confianza mutua.
El objetivo central es combatir al crimen organizado transnacional y enfrentar problemas comunes como el tráfico de fentanilo, armas y el movimiento ilegal de personas a través de la frontera.
Grupo de alto nivel
Como parte del acuerdo, se conformó un grupo de implementación de alto nivel que dará seguimiento a los compromisos y evaluará las acciones emprendidas en ambos países.
Entre las prioridades se encuentran:
•Desmantelar cárteles.
•Fortalecer la seguridad fronteriza.
•Detectar y eliminar túneles clandestinos.
•Combatir flujos financieros ilícitos.
•Prevenir el robo de combustible.
•Ampliar inspecciones, investigaciones y procesos judiciales.
Resultados y próximos pasos
De acuerdo con el comunicado, la coordinación bilateral ya ha permitido asegurar la frontera, reducir el tráfico de drogas sintéticas y mejorar el intercambio de inteligencia.
Además, se fortalecerá la cooperación en salud pública mediante campañas de prevención contra el abuso de opioides y otras sustancias ilícitas.
Ambos gobiernos subrayaron que la meta es clara: proteger a los ciudadanos y hacer más seguras a las comunidades en ambos lados de la frontera.