Presunta falla mecánica provoca choque en Altamira

El accidente fue reportado a la Dirección de Seguridad Vial a las 05:50 horas

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Un choque múltiple por una presunta falla mecánica se registró la madrugada de este miércoles en la zona centro de Altamira.

El accidente fue reportado a la Dirección de Seguridad Vial a las 05:50 horas en el cruce del Bulevar Allende esquina con Bulevar Primex.

En dirección de sur a norte un automóvil Volkswagen Jetta Gris, modelo 2005, manejado por Abraham Isidro de 30 años de edad, se impactó contra un Versa Nissan color blanco, modelo 2022, manejado por Benjamín Junior de 40 años y a su vez choca con un auto Nissan tipo March, color blanco, modelo 2020 y que era manejado por José de 64 años de edad.

Peritos de la Dirección de Seguridad Vial a cargo de Pablo Fernández acudieron a tomar conocimiento para elaborar el parte informativo del accidente.

Las tres unidades implicadas fueron llevadas al mesón donde quedaron a disposición de la corporación.

Desde el pasado fin de semana, los accidentes vehiculares se han incrementado durante las madrugadas, sobre todo en la Avenida de la Industria, Bulevar Primex y Corredor Urbano Luis Donaldo Colosio.

Autoridades viales insistieron a los conductores para que respeten el límite de velocidad, es el principal factor que genera los choques en la localidad.

Por. Óscar Figueroa

La Razón