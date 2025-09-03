Reconocen cooperación del gobierno de la presidenta Sheinbaum en seguridad

Marco Rubio reconoce cooperación del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en seguridad

MÉXICO.- Secretario de estado de EUA, Marco Rubio reconoce cooperación del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en seguridad

“No hay Gobierno en este momento que esté cooperando con nosotros más en la lucha contra la criminalidad que el gobierno de México, el gobierno de la Presidenta Sheinbaum, les agradecemos muchísimo”, destacó Rubio en conferencia de prensa, donde puntualizó que entre México y Estados Unidos hay un nivel de cooperación histórico, respetando siempre la soberanía de ambos países.