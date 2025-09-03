Regreso a clases dispara accidentes viales hasta en un 150% en Victoria

El fenómeno ocurre principalmente en las mañanas, cuando la prisa por llegar a escuelas coincide con el mayor flujo vehicular.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Con el arranque del ciclo escolar, las autoridades médicas y de protección civil encendieron las alertas por el incremento de accidentes viales en Ciudad Victoria, donde las cifras pueden dispararse hasta en un 150%.

El fenómeno ocurre principalmente en las mañanas, cuando la prisa por llegar a escuelas y centros de trabajo coincide con el mayor flujo vehicular.

Carlos Arturo González Castro, director del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), informó que los choques y caídas de motociclistas se concentran en puntos de alto riesgo, como el cruce del Eje Vial con calle Michoacán y el de Eje Vial con Berriozábal. La velocidad excesiva sigue siendo el principal factor detrás de los percances.

El funcionario advirtió que, en los últimos días, el personal del CRUM ha atendido emergencias durante las horas de entrada a clases, lo que confirma la urgencia de generar conciencia entre los automovilistas. Destacó que la conducción a la defensiva es la medida más efectiva para reducir riesgos.

Más allá de las lesiones físicas, los accidentes generan altos costos económicos a las familias: gastos médicos, reparación de vehículos y, en ocasiones, incapacidad laboral. “Un momento de descuido puede cambiarle la vida a cualquiera”, subrayó.

Entre las recomendaciones para disminuir el riesgo, González Castro pidió a la ciudadanía salir de casa con tiempo suficiente, respetar límites de velocidad, usar cinturón o casco y no permitir que las prisas se conviertan en un factor de peligro.

El CRUM advirtió también sobre la falta de cultura vial: semáforos y señalamientos ignorados que aumentan la posibilidad de choques en cruceros concurridos.

Ante este panorama, las autoridades locales analizan reforzar operativos viales en horarios escolares y emprender campañas de concientización en escuelas y colonias, con el fin de reducir la incidencia de percances y promover una movilidad más segura en la capital.

