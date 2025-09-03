Reinician clases y rampas de ruta hacen esperar a usuarios

TAMPICO, TAM.- Largas filas de usuarios, muchos de ellos estudiantes, se registran en varias rampas de ruta, ante la falta de unidades.

Aunque la actividad en los planteles ya comenzó, los pasajeros tardan media hora o más para conseguir un carro que los lleve a su destino.

Ejemplo de ello es la rampa de la ruta de autos Tampico-Universidad situada en la zona centro.

Ya sea en la mañana o al mediodía, la falta de coches obliga a los pasajeros a tener que esperar la llegada de algún carro.

Pueden permanecer parados 20 minutos, 30 o más en ese lugar hasta el arribo de un vehículo.

Guillermina Arriaga Moreno, presidenta de la comisión de transporte en el cabildo, dijo que está buscando una reunión con el delegado de Transporte para abordar ese y otros temas.

«He estado tratando de reunirme con el delegado de Transporte Público para tener nuestra mesa de trabajo a ver qué es lo que vamos a hacer sobre todos esos temas tan importantes, ahorita que ya entraron a la escuela es muy importante ver las rutas», indicó.

«Estoy en espera nada más de que él me de fecha y tocar todos estos puntos que ahorita tenemos», destacó.

Se analizará la posibilidad de ampliar rutas, entre otras medidas.

