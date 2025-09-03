Reportan enfrentamiento entre delincuentes y fuerzas de seguridad estatales en Matamoros

MATAMOROS, Tam.- Un enfrentamiento entre delincuentes y fuerzas de seguridad estatales, se reportan en el municipio de Matamoros donde un oficial de la Guardia Estatal resultaría lesionado en una pierna.

Los reportes de enfrentamientos se registraron alrededor de las 16:30 horas en diferentes puntos de la ciudad, luego que efectivos de la Guardia Estatal y de la Fiscalía de Justicia del Estado, respondieron a agresiones de sujetos armados.

La Vocería de Seguridad informó de al menos cuatro bloqueos colocados por los delincuentes en distintos sectores del municipio, por lo que recomendaron a la población transitar con precaución.

Los bloqueos se reportan en la Carretera Reynosa-Matamoros a la altura del ejido Ejido Las Rubias; otro más la colonia Zona Industrial entre la avenida Lauro Villar y Francisco Sarabia.

Así como en la colonia Las palmas, sobre la avenida Lauro Villar y Acción Cívica y unp más en la colopnia Esterossobre la carretera Reynosa y Chapultepec, mismos que ya son atendidos por las autoridades para desactivarlos.

Debido a la situación de riesgo que permanece activa en diferentes secores del municipio, una escuela de natación alertó a los padres de familia para que extremen precauciones en caso de decidir llevar a sus hijos a clases.

“Buenas tardes, mamás. Debido a la situación de inseguridad actual, les dejamos a su juicio la decisión de enviar a las niñas hoy. Su seguridad es nuestra prioridad y hemos sido informadas de balaceras en la avenida del Niño y calles cercanas. Por favor, tomen las medidas de precaución necesarias y resguárdense”.

De la misma manera otros negocios decidieron cerrar, mientras que cenadurías y restaurates anuncian a través de sus páginas de Facebook que esta noche no laborarán.

Por Perla Reséndez