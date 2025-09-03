VIDEO: Fuerte corriente arrastra a hombre en Baja California

Un hombre fue arrastrado por la corriente durante las lluvias en los Cabo San Lucas; autoridades piden evitar zonas inundadas.

Las lluvias generadas en las últimas horas, previo a la llegada del huracán Lorena, han dejado inundacones en varias zonas de Baja California Sur, especialmente en Cabo San Lucas, donde un hombre fue arrastrado por la corriente mientras conducía su motocicleta.

El hecho fue captado en video y difundido en redes sociales, donde se observa al motociclista perder el control y caer al agua, mientras testigos le gritan desesperadamente

Agárrate del carro, compa, agárrate del carro!”

Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad ni el estado de salud del hombre, aunque autoridades locales han exhortado a la población a evitar cruzar arroyos y vialidades inundadas, debido al alto riesgo que representan las corrientes durante fenómenos meteorológicos como este.

🌀 Huracán #Lorena dejando lluvia torrencial en Los Cabos. ⛈️ Lluvia acumulada esta mañana: – ☔️ San José del Cabo: 112.6mm

– ☔️ Cabo Pulmo: 107.4mm

– ☔️ Santiago: 85mm

– ☔️ Cabo San Lucas: 82.1mm

– ☔️ La Ribera: 70.8mm – 📸 Imágenes cerca de la delegación de Cabo San Lucas. pic.twitter.com/aAnBdSoflt — MetMEX B.C.S. | Jorge Garza (@metmexBCS) September 3, 2025

¿Cuál es la trayectoria del huracán Lorena?

A las 06:00 horas, tiempo del centro de México, Lorena se ubicaba a 165 km al suroeste de Cabo San Lucas y a 345 km al sur-sureste de Cabo San Lázaro. El pronóstico oficial indica que podría intensificarse a categoría 2 y tocar tierra el viernes en el occidente de Baja California Sur, para luego cruzar la península y alcanzar Sonora.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos también contempla escenarios en los que el sistema se mantendría más tiempo en el océano Pacífico, por lo que no se descartan cambios en su trayectoria e intensidad.

¿Qué zonas están bajo alerta?

Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Baja California

Nayarit

Jalisco

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR