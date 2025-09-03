VIDEO: Joven viaja entre vagones del Metro CDMX para llegar a la escuela

Un joven fue captado viajando entre vagones del Metro CDMX, supuestamente para llegar a tiempo a clases.

Las malas condiciones del Metro de la Ciudad de México, aunado al colapso, los retrasos y en las últimas semanas, las fuertes lluvias, son situaciones que han llevado a la saturación de este medio de transporte que día con día traslada de un lado a otro a millones de personas.

Quienes viajan en Metro saben lo complicado que se ha convertido tan solo el hecho de tomar el tren en hora pico, justo cuando miles de personas buscan llegar a tiempo a sus centros de trabajo escuela, y es que, aunque salgan con tiempo, en el interior del Metro puede pasar de todo, y así arruinar una tranquila mañana.

La puntualidad le ganó al sentido común

Recientemente en redes sociales comenzó a circular el video de un curioso momento captado en el Metro, en donde un joven capitalino protagonizó una escena tan insólita como peligrosa: fue grabado viajando entre dos vagones del Metro de la CDMX, presuntamente para no llegar tarde a la escuela. El video no tardó en viralizarse y, como era de esperarse, encendió las redes.

Las imágenes, compartidas por la cuenta de TikTok @metro_viral muestran al joven con mochila al frente, sosteniéndose del acoplamiento entre vagones, una zona totalmente restringida y de altísimo riesgo. En el clip incluso se puede notar cómo se cubre con una capucha, lo que sugiere que viajó así durante varias estaciones.

@metro_viral Joven estudiante decide irse en la parte de en medio de los Trenes para poder llegar a tiempo a su escuela, ya qué el Metro de la Ciudad de México 🇲🇽 @MetroCDMX presentó retraso en varias líneas por Problemas de Mantenimiento en diferentes Trenes‼️⚠️ Los Usuarios del #MetroCDMX toman medidas peligrosas con tal de llegar a tiempo a sus destinos, derivado de los retrasos qué hay todos los días por el NULO MANTENIMIENTO @Adrian Rubalcava 🚨 #Metro #CDMX #mexico ♬ sonido original – Metro_Viral

Según la publicación, el motivo de esta maniobra fue llegar a tiempo a clases ante los múltiples retrasos en el servicio del Metro por mantenimiento en varias líneas. Aunque esta versión no ha sido confirmada, el contexto suena tristemente familiar para quienes usan el sistema todos los días.

¿Qué dice la Ley de Movilidad?

El Reglamento de la Ley de Movilidad de la CDMX (artículo 230) prohíbe ingresar a zonas restringidas del sistema de transporte, como vías, cabinas de conducción y, por supuesto, el espacio entre vagones. Además de ser ilegal, es una acción que pone en peligro la vida propia y la de otros usuarios.

Aunque este tipo de videos suelen acumular millones de vistas, las autoridades han sido claras: estas conductas no solo son temerarias, también pueden tener consecuencias graves, tanto en salud como legales. De hecho, el STC ha reforzado su vigilancia, aunque la realidad es que la seguridad también depende de la responsabilidad de cada usuario.

