VIDEO: Jugador de futbol agrede a árbitra y ella intentó responder

La árbitra Vanessa Ceballos expulsó a un jugador que se encontraba en la banca. El futbolista fue con ella para soltar un manotazo. La Liga repudia el hecho

La árbitra Vanessa Ceballos sufrió una agresión de un jugador durante un partido en el estadio de Aracataca, correspondiente a la Liga de Futbol de Magdalena y que es organizado por la División Aficionada del Futbol Colombiano (Difutbol).

En el minuto 66 del partido, la árbitra se acercó a línea de banda para mostrarle la tarjeta roja al jugador “Bolivar” que se encontraba en la banca y que había lanzado un objeto a la cancha con anterioridad. El futbolista reaccionó dando un manotazo, como queriendo tirarle el silbato.

La árbitra no se inmutó al hecho y fue contra el jugador, pero fue detenida por varias personas, aunque siguió forcejeando para que la dejaran ir con el futbolista.

El jugador fue retirado por un compañero, quien le recriminó la acción.

¿QUÉ DIJO LA LIGA POR LA AGRESIÓN DEL JUGADOR A LA ÁRBITRA?

La Liga de Futbol del Magdalena rechazó totalmente los actos de violencia presentados contra la árbitra Vanessa Ceballos.

“No aceptamos ningún tipo de violencia verbal ni física en contra de las mujeres, el Futbol debe ser un espacio de competencia dentro de los Marcos del respecto hacia todos los participantes y asistentes al mejor espectáculo del mundo.

Nos solidarizamos con Vanessa, siempre va contar con nuestro Respaldo y Apoyo.”, publicó.

REACCIONES ENCONTRADAS POR LA AGRESIÓN DEL JUGADOR A LA ÁRBITRA:

El video circula en redes sociales y ha causado gran indignación en el medio. Hay voces encontradas por los aficionados.

“El tipo ojalá nunca más vuelva a pisar una cancha, es un grandísimo hijo…, a ella la entiendo porque después de esa agresión lo más seguro es que la mayoría reaccionaria así”.

“¿Pero por qué la detienen? En lugar de irse encima del agresor. Todos corren a detener a la juez y solamente una persona encaró al jugador. Debieron haberla dejado ir encima y apoyarla dándole zapato a ese tipo”.

“Un jugador de esos por esa agresión a la juez no debería jugar profesional nunca más en la vida”.

“Si el árbitro fuera hombre ni sería capaz de gritarle en la cara, pero al ser una mujer se sintió muy macho el cobarde”.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR