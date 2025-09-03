VIDEO: Sujeto roba 60 mil dólares de regalo para los novios durante su boda

Un intruso sustrae la caja con dinero en efectivo y cheques durante una boda en Glendale, California; logra escapar en un Mercedes.

En Glendale, California, la policía investiga el robo de una caja con unos 60 mil dólares en efectivo y cheques que invitados habían obsequiado a una pareja durante su recepción de boda. El incidente ocurrió poco después de la medianoche del domingo, cuando —según testigos— un hombre entró al salón, tomó la caja de regalo y huyó por una salida. Cámaras de seguridad captaron su escape en una camioneta Mercedes que parecía esperarlo.

De acuerdo con el parte policial, el sospechoso es un hombre de unos 40 años, calvo, de complexión mediana y de ascendencia blanca o de Medio Oriente. La caja sustraída contenía el dinero en efectivo y cheques destinados a los recién casados. La investigación continúa y, hasta ahora, el presunto ladrón no ha sido identificado.

La novia, Nadeen Farahat, relató a la cadena ABC el impacto del robo en plena celebración: “En cuanto nos enteramos de lo sucedido, la música se apagó, todo se detuvo de inmediato”. Añadió que el momento la desbordó: “Terminé sentada en la pista de baile, sollozando, rodeada de mis amigos y primos”.

La pareja aseguró que el intruso permaneció al menos 90 minutos en el lugar antes de perpetrar el hurto.

HEARTBREAKING: Security cameras captured a heartless wedding crasher stealing tens of thousands of dollars meant to help the new couple start their life together. Glendale police are now investigating, and the couple is offering a $5,000 reward for tips that lead to an arrest.… pic.twitter.com/ACfiazl1SU — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) September 2, 2025

El salón de eventos Renaissance Banquet Hall no respondió de inmediato a solicitudes de comentario. En los videos de seguridad difundidos por la policía se observa a un sujeto que merodea el recinto, “observando la pista de baile” y, en palabras de la novia, “observando a nuestra familia”. “Da mucho miedo mirar atrás y ver que había un extraño en un evento tan privado, tan íntimo. Es una auténtica violación”, dijo Farahat.

Las autoridades recordaron que este tipo de robos suele involucrar reconocimiento previo del sitio, cómplices y rutas de escape definidas. En este caso, la camioneta Mercedes habría servido como vehículo de huida inmediata. La policía pidió a la comunidad no adquirir artículos potencialmente robados asociados con eventos sociales y reportar cualquier información que ayude a identificar al responsable.

Mientras avanza la investigación, la policía de Glendale solicita a quienes asistieron a la boda o a negocios cercanos que compartan grabaciones que pudieran haber captado al sospechoso antes o después del robo. La pareja, por su parte, intenta recuperar la normalidad tras una noche que —más allá de la celebración— quedó marcada por la pérdida de sus regalos y la irrupción de un desconocido en un ámbito estrictamente familiar.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR