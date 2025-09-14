Aumentan accidentes por conductores ebrios en Tamaulipas pese a operativos de alcoholimetría

Se reveló que en Tamaulipas ocurre un accidente provocado por conductores ebrios cada 11 horas

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Los operativos de alcoholimetría que cada fin de semana se instalan en puntos estratégicos de Tamaulipas han permitido detectar hasta 30 conductores bajo los efectos del alcohol por jornada. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, los accidentes ocasionados por personas en estado de ebriedad aumentaron un 44.89 por ciento en la entidad entre 2023 y 2024.

Carlos Enrique Rodríguez, jefe del Departamento de Prevención de Accidentes de la Secretaría de Salud, enfatizó que el propósito de estas acciones es salvar vidas:

“Los operativos no son para sancionar, son para prevenir tragedias”.

Las cifras son alarmantes. De los automovilistas sorprendidos en los filtros, cerca del 10 por ciento conducía totalmente ebrio, lo que equivale a más de 120 conductores altamente riesgosos al mes.

Paralelamente, las autoridades han reforzado campañas dirigidas a motociclistas, enfocadas en el uso del casco y equipo de protección, especialmente en municipios como Ciudad Victoria, El Mante y Altamira, donde la incidencia de percances con motos sigue siendo alta.

De acuerdo con estimaciones oficiales, estas estrategias han permitido reducir un 10 por ciento los accidentes viales y domésticos en el primer semestre de 2025 y evitar hasta 1,200 siniestros al año.

El contraste de las estadísticas

El Observatorio Ciudadano IGAVIM, con base en cifras del INEGI, reveló que en Tamaulipas ocurre un accidente provocado por conductores ebrios cada 11 horas con 39 minutos.

En contraste, la incidencia general de accidentes automovilísticos tuvo una ligera baja: en 2023 se registraron 14,090 percances, mientras que en 2024 la cifra descendió a 13,390, es decir, un 4.97 por ciento menos.

El mismo informe indica que la mayoría de los siniestros fueron protagonizados por hombres, con 11,718 casos, frente a 2,119 en los que participaron mujeres. En total, en la entidad ocurre un accidente cada 39 minutos con 15 segundos.

El parque vehicular también representa un factor de riesgo: pasó de 1,761,634 unidades en 2023 a 1,935,842 en 2024, lo que equivale a un incremento del 9.89 por ciento.

¿Prevención o recaudación?

El IGAVIM advirtió que los datos servirán para evaluar si los programas de alcoholimetría cumplen realmente con su función preventiva o si en la práctica se utilizan como una herramienta recaudatoria.

Por su parte, la Secretaría de Salud estatal insiste en que las acciones conjuntas con los municipios buscan fortalecer la cultura de la prevención, reducir riesgos y garantizar que menos familias sufran por los efectos del alcohol en las calles de Tamaulipas.

Por Raúl López García