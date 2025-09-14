Critican a Los Ángeles Azules por callar tras explosión de pipa en Iztapalapa

Los Ángeles Azules son criticados por guardar silencio tras la explosión en Iztapalapa, su lugar de origen, que dejó 13 muertos y más de 40 heridos.

MÉXICO.- Tras la trágica explosión que sacudió a Iztapalapa el pasado martes 10 de septiembre, dejando 13 muertos y decenas de heridos, las muestras de apoyo no han dejado de llegar las cuales han venido de distintos frentes.

Autoridades, ciudadanos y artistas se han solidarizado con las víctimas, sin embargo, una ausencia ha sido particularmente notoria, la de Los Ángeles Azules, el famoso grupo de cumbia originario de esta misma demarcación.

“De Iztapalapa para el mundo”

Con más de 40 años de carrera y un lema que los identifica por completo, “De Iztapalapa para el mundo”, los Ángeles Azules se han convertido en un ícono cultural no solo de la música mexicana, sino de su barrio natal, sin embargo, su silencio tras la tragedia no ha pasado desapercibido.

A tres días del lamentable suceso, la agrupación aún no ha emitido ningún mensaje público en sus canales oficiales, y en redes sociales no tardaron en llover críticas.

Usuarios en plataformas como X y Facebook han expresado su molestia ante la falta de empatía por parte del grupo. Algunos de los mensajes que circulan dicen:

“¿Y el comunicado de Los Ángeles Azules para Iztapalapa, cuándo?”, “No se olviden del lugar que los vio nacer. Iztapalapa los necesita”, “Así como presumen ser de ahí, también deberían solidarizarse cuando algo pasa.”

En tanto, la alcaldía Iztapalapa decidió cancelar los festejos por el 15 de septiembre en la demarcación en medio de la ola de consternación que dejó la tragedia.

Los Ángeles Azules de gira en Europa

Actualmente, los Ángeles Azules se encuentran en plena gira por Europa, y en sus redes sociales, sus publicaciones más recientes destacan presentaciones en ciudades como Londres, lo que explicaría su desconexión con lo que ocurrió en días recientes.

“De Iztapalapa para Londres, por primera vez en Europa… Los Ángeles Azules”.

La publicación fue vista por muchos como inoportuna e insensible, dada la tragedia que vivía su comunidad de origen.

Aunque aún no hay un pronunciamiento oficial por parte de la agrupación, muchos confían en que, tarde o temprano, la agrupación dedicará unas palabras de aliento a Iztapalapa.

CON INFORMACIÓN DE EXCESIOR.