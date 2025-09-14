Detectan riesgos en 80 escuelas de Victoria; flamazo en primaria exhibe incumplimientos

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- En lo que va del 2025, la Coordinación de Protección Civil y Bomberos ha inspeccionado 80 planteles de educación básica en la capital de Tamaulipas, como parte de un programa permanente de supervisión. El objetivo es garantizar la seguridad de estudiantes y docentes, aunque los hallazgos muestran una realidad preocupante: cocinas en condiciones irregulares y ausencia de programas internos de protección civil en la mayoría de los casos.

El coordinador operativo de la corporación, Juan José Perales Jaramillo, explicó que muchos centros educativos carecen de dictámenes estructurales, eléctricos y de gas, documentos que, por ley, deben actualizarse cada tres años. Esta situación, advirtió, pone en riesgo a la comunidad escolar.

“Estamos trabajando en concientizar a las asociaciones de padres de familia. A través del programa federal La escuela es nuestra, reciben recursos que deberían destinarse a cubrir estas necesidades, pero con frecuencia se usan para otros fines”, señaló Perales.

El caso que encendió las alarmas

La importancia de estas medidas quedó en evidencia esta semana, cuando un flamazo en la Escuela Primaria Victoria, ubicada entre las calles 13 y 14 Morelos, dejó a dos trabajadoras con quemaduras y a siete alumnos con crisis nerviosa.

De acuerdo con Protección Civil, el plantel ya había sido inspeccionado y se le recomendó retirar los cilindros de gas y sustituir las mangueras por líneas fijas. Sin embargo, la sugerencia no fue atendida. El incidente se originó por una acumulación de gas en el área de cocina, que generó una “bollita” de fuego.

Carlos González, director del Centro Regulador de Urgencias Médicas, informó que las dos trabajadoras fueron trasladadas a la Unidad de Quemados del Hospital General y que los menores recibieron atención inmediata sin lesiones físicas.

La reacción del personal docente y administrativo permitió evacuar en minutos a la totalidad del alumnado, lo que evitó que la situación se convirtiera en tragedia.

Cocina clausurada y nuevas medidas

Como medida preventiva, Protección Civil determinó que el área de cocina de la primaria permanecerá clausurada hasta que el plantel acredite cumplir con las condiciones necesarias de seguridad.

Perales Jaramillo subrayó que casos como este confirman la urgencia de fortalecer los programas internos de protección civil en todas las escuelas y de que los recursos federales se destinen a la seguridad.

“Las escuelas deben ser espacios seguros. Cada irregularidad que detectamos es un aviso de lo que podría ocurrir si no se corrigen a tiempo”, advirtió el coordinador.

Por. Raúl López García