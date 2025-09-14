Estalla pipa en choque múltiple

Habitantes del sector relataron que escucharon una fuerte explosión seguida de un intenso resplandor y desalojaron sus casas

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Un choque múltiple entre tráileres, uno de ellos pipa, desató un incendio en la carretera Estación Manuel – González

El accidente, registrado la tarde de este sábado, involucró a varios vehículos de carga pesada.

Uno transportaba diesel, lo que provocó un incendio de grandes proporciones.

El siniestro se registró a las 19:30 horas del sábado en el kilómetro siete de la carretera, cerca de la Estación Segura.

Elementos de la Guardia Estatal se movilizaron de manera inmediata y procedieron al cierre total de la vía para las labores de control y atención.

Vecinos de la zona relataron que escucharon una fuerte explosión seguida de un intenso resplandor, lo que los llevó a desalojar sus viviendas ante el temor de que el fuego se extendiera. Algunos usuarios de redes sociales compartieron imágenes y videos del momento, en los que se aprecia la intensidad del incendio y el caos que generó entre los presentes.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si hay personas lesionadas o fallecidas. Sin embargo, debido a la magnitud del siniestro y el tipo de vehículos involucrados, no se descarta que haya víctimas.

Informes preliminares de oficiales de la Guardia Estatal señalan que, debido a la magnitud del incendio, batallaron para acercarse a las cabinas de los vehículos para confirmar o descartar la presencia de fallecidos.

Por Alfredo Peña

Expreso – La Razón