Exfuncionario del Pentágono revela las coordenadas del búnker de Maduro

Gobierno de EU identifica presunta ubicación de Nicolás Maduro, está a más de 40 metros de profundidad pero cuenta con comida y oxígeno para 150 personas

ESTADOS UNIDOS.- El gobierno de Estados Unidos, actualmente encabezado por el presidente Donald Trump, identificó un búnker subterráneo en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, ubicado en Maiquetía, Venezuela, que presuntamente pertenece al régimen de Nicolás Maduro.

Este complejo, situado en las coordenadas 10.597247, -66.992114, ha sido descrito como un refugio de seguridad en caso de emergencia o conflicto. El búnker se encuentra en la Rampa 4, una zona estratégica del aeropuerto, y se extiende a más de cinco niveles subterráneos.

De acuerdo con la información compartida por Marshall Billingslea, ex subsecretario del Tesoro para el Financiamiento del Terrorismo y subsecretario adjunto de Defensa para Política de Negociaciones en la Oficina de Política de Seguridad Internacional del Pentágono, el búnker tiene una profundidad superior a los 40 metros bajo tierra y ocupa un área de aproximadamente 15,000 metros cuadrados.

Esta construcción subterránea está localizada justo debajo de la sala de llegada presidencial del aeropuerto, lo que sugiere que el acceso a este refugio está situado para el uso de los líderes del gobierno de Venezuela. Está diseñado para proporcionar una estancia segura y autónoma para quienes lo habiten.

¿Cómo es el búnker de Maduro?

Entre las características destacadas del complejo se encuentran varias instalaciones que aseguran la comodidad y la supervivencia de los ocupantes, pues Billingslea reveló también algunas de las amenidades con las que cuenta el recinto, las cuáles son:

Bajo la sala de llegadas presidencial

Sala con tecnología para Videoconferencias

Alojamiento para el régimen

Gimnasio

Refrigeración y cocina para 4 meses para 150 personas

Reservas de oxígeno para 25 días

Conexión con el hangar presidencial

Información del presunto búnker

Créditos: X/@M_S_Billingslea

Según las información, se menciona que la vigilancia y protección del complejo están a cargo de agentes cubanos, lo que implica una cooperación entre los gobiernos de Venezuela y Cuba en términos de seguridad y apoyo logístico.

