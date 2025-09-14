Incrementa 40% la aplicación de vacunas infantiles en Ciudad Victoria

Este repunte se compara con el mes de agosto, cuando la aplicación de dosis disminuyó de manera significativa

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Durante las últimas semanas, los centros de salud de Ciudad Victoria han registrado un incremento del 40 por ciento en la aplicación de vacunas a menores de edad, motivado principalmente por el regreso a clases y los requisitos escolares que exigen cartillas de vacunación actualizadas.

Zeleney Rodríguez Mendoza, jefa de la Jurisdicción Sanitaria número 1, explicó que este repunte se compara con el mes de agosto, cuando la aplicación de dosis disminuyó de manera significativa, debido a que muchas familias aprovecharon ese periodo vacacional para salir de paseo o descansar.

“A comparación del mes pasado, sí traemos un incremento de aproximadamente un 40 por ciento en la aplicación de vacunas, y esto se debe principalmente a que en muchas escuelas tanto los certificados médicos como la cartilla nacional de salud actualizada son requisitos para los procesos de inscripción. Esto ha llevado a que los padres se acerquen a las unidades de salud para completar los esquemas de inmunización de sus hijos”, puntualizó.

Entre las dosis más solicitadas destacan las vacunas contra el sarampión y la hepatitis B. No obstante, también hay disponibilidad de otros biológicos como hexavalente, rotavirus, neumococo, triple viral y DPT, fundamentales para la protección de la niñez.Para garantizar el acceso, autoridades de salud informaron que durante la segunda Jornada Nacional de Salud Pública —actualmente en curso— los biológicos se aplicarán no solo en centros de salud, sino también en escuelas y espacios públicos. Además, se ofrecerán servicios complementarios de prevención y detección temprana de enfermedades.

