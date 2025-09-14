Le niegan la entrada a centro comercial porque llevaba a su cocodrilo «de apoyo emocional»

El hombre sexagenario dijo que ante la situación de incomodidad que tuvo una clienta, le prohibieron que ingresara a la tienda junto con su caimán de unos 1.5 metros de unos 14 kilos de peso

PENSILVANIA, ESTADOS UNIDOS.- Wesley Silva y su caimán Jinseioshi sufrieron un revés por parte de una tienda de autoservicio al no dejarlos ingresar en Pensilvania, Estados Unidos. El caso sucedió en la localidad de West Brownsville donde el hombre de 60 años de edad quedó sorprendido y ofendido ya que durante varios años ha comprado en dicha tienda departamental, aseguró.

Silva iba en compañía de su caimán el cual lleva a casi todos los lugares donde acude, pues indicó que el reptil forma parte de su apoyo emocional. Pero en esta ocasión una compradora anónima denunció que el caimán estuviera dentro de la tienda sin ningún impedimento y medida de seguridad.

El hombre sexagenario dijo que ante la situación de incomodidad que tuvo la clienta, le prohibieron que ingresara a la tienda junto con su caimán de unos 1.5 metros de unos 14 kilos de peso toda vez que fueron vistos caminando en el supermercado, mientras el reptil iba dentro del carrito donde se colocan los productos.

¿Qué dijo la tienda de autoservicio al negar el paso del cliente con su caimán?

La mujer que mostró su desacuerdo por la presencia del caimán en la tienda de autoservicio, describió cómo fue el encuentro: «Miré y vi a un caimán disfrazado, de pie allí, con la boca asomando por el carrito. No lo podía creer», afirmó para el medio local WPXI en el que indicó que quedó sorprendida porque el cocodrilo llevaba un arnés.

Wesley Silva y su caimán Jinseioshi ya no podrán entrar juntos a la tienda de autoservicio. Foto: X @Dexerto

Al respecto, la tienda de autoservicio declaró que están con ambas partes, tanto con el hombre con su caimán de apoyo emocional, pero también con la estabilidad que sus demás clientes buscan al ingresar a alguna de sus sucursales.

“Valoramos profundamente el vínculo que las personas comparten con sus animales, incluidos aquellos con escamas y cola. Nos brindan consuelo, alegría y compañía de muchas maneras, y los amamos a todos”, afirmó un portavoz de la tienda citado por People:

“Sin embargo, para la seguridad y comodidad de todos, solo los animales de servicio reconocidos por la ADA pueden comprar”: Portavoz de la tienda departamental.

El caimán de 1.5 metros ya no podrá entrar a la tienda de autoservicio. Foto: Freepik

¿Qué pasará con el hombre y el caimán en la tienda?

Wesley Silva afirmó que durante los últimos tres años acudió a comprar en la tienda junto con su caimán por lo que no está de acuerdo con la medida que le hicieron a su reptil de no poder ingresar nunca más a las instalaciones.

«Llevamos unos tres años y medio yendo a ese, y normalmente la reacción es: ‘¡Qué bien!’ o ‘¡Qué bien que tengas un caimán de mascota!'», indicó Silva quien además tiene otras mascotas: otro caimán y serpientes, además de un dragón de Komodo.

«En la Biblia, Dios habla de que tenemos dominio sobre los animales, y desarrollé una afinidad por los reptiles. Los encuentro muy relajantes»: Wesley Silva.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO