Llaman a no automedicarse ante la llegada de la temporada invernal

Con el descenso de temperaturas y el aumento de padecimientos respiratorios, el exhorto de los especialistas es a reforzar las medidas de prevención.

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La automedicación sigue siendo una práctica arraigada en la población y que, lejos de representar un alivio inmediato, puede complicar enfermedades que en principio son sencillas de tratar. Así lo advirtió el presidente de la Unión de Farmacéuticos de la Zona Centro de Tamaulipas, Tofic Salum Fares, quien hizo un llamado urgente a la ciudadanía para evitar esta costumbre, sobre todo en el inicio de la temporada invernal.

“Definitivamente es un problema que prácticamente lo tenemos como una cultura. La automedicación es algo que no debería ocurrir, toda vez que, como tuvimos en la experiencia de la pandemia pasada, mucha gente cambió su pronóstico por empezar a tomar fármacos sin supervisión médica apenas tuvieron los primeros síntomas”, explicó.

El representante del gremio farmacéutico recalcó que existen muchos medicamentos de venta libre que pueden adquirirse sin receta, pero aclaró que eso no significa que todos los malestares deban atenderse de manera personal.

“Sí hay productos comprobados y seguros, como los que se usan para un dolor de cabeza o para un flujo nasal, pero cuando hablamos de problemas más serios, o de enfermedades emergentes, se debe tener mucho cuidado. El camino correcto es acudir al médico familiar como primera instancia”, subrayó.

Recomendaciones preventivas

Con el descenso de temperaturas y el aumento de padecimientos respiratorios, el exhorto de los especialistas es a reforzar las medidas de prevención. Salum Fares aconsejó evitar los cambios bruscos de clima, abrigarse adecuadamente, incluir en la dieta alimentos ricos en vitamina C y, en caso de presentar síntomas, acudir de inmediato al médico en lugar de optar por automedicarse.

“El exhorto es claro: no automedicarse, porque no es lo ideal, no es lo correcto”, reiteró.

El dirigente añadió que la responsabilidad en la salud debe asumirse con seriedad y recordó que cada organismo responde de manera distinta a los fármacos, por lo que solo un profesional puede determinar el tratamiento adecuado.

Por Raúl López García