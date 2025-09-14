‘Mandaditos’ grave tras fuerte impacto

El joven motociclista se desplazaba sobre la prolongación del bulevar Praxedis Balboa cuando se impactó contra una camioneta

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Un joven motociclista, repartidor de la aplicación de entregas ‘mandaditos’, ingresó al hospital en estado grave e inconsciente tras estrellarse a exceso de velocidad contra la parte trasera de una camioneta que se le atravesó al salir de una calle.

El incidente fue reportado al número de emergencias 911 pasadas las 14:00 horas, cuando se informó sobre una persona inconsciente tras colisionar a exceso de velocidad en su motocicleta contra una camioneta.

El percance ocurrió en la intersección de la prolongación del bulevar Praxedis Balboa y la calle Santander Jiménez. Una ambulancia del Centro Regulador de Urgencias Médicas llegó de inmediato para atender al herido.

El empleado, de aproximadamente 35 años, fue encontrado inconsciente y en estado grave, tendido en el pavimento. Tras estabilizarlo, fue trasladado de emergencia a la sala de urgencias de un hospital, donde ingresó en estado crítico.

La información preliminar indica que el repartidor circulaba de oriente a poniente por la prolongación del bulevar Praxedis Balboa a exceso de velocidad. En el cruce con la calle Santander Jiménez, una camioneta marca Chevrolet se incorporó a la circulación, provocando que el motociclista se estrellara contra su parte trasera.

Se informó que el conductor impactó su cabeza contra la defensa de la camioneta, lo que lo hizo «rebotar» y caer, aparentemente con una lesión grave en el cuello.

Su estado de salud es reservado.

Por Jesús Berlanga

Expreso – La Razón