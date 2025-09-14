México registra 16 muertes a causa del dengue en una semana

En lo que va del año, se confirmaron 48 muertes por dengue

MÉXICO.- En lo que va del año, se confirmaron 48 muertes por dengue, debido a que durante la última semana ocurrieron 16 decesos que se sumaron a los 32 anteriormente registrados.

¿QUÉ ESTADOS NOTIFICARON DEFUNCIONES?

De acuerdo al reporte epidemiológico de la secretaría de Salud con corte al 8 de septiembre, las 48 defunciones se registraron en 18 estados del país, donde con seis decesos, Sinaloa encabezó la lista.

En orden descendente le siguieron: Guerrero con cinco; Michoacán, Tamaulipas y Morelos con cuatro muertes por cada entidad.

Tres defunciones por estado ocurrieron en : Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Veracruz, Puebla y Estado de México notificaron dos decesos cada uno.

Finalmente, Guanajuato, Jalisco , Nuevo León y Tamaulipas, Nayarit, Querétaro y Nuevo León reportaron una muerte por entidad.

CASOS DE DENGUE AUMENTAN

Durante la última semana, se confirmaron 611 nuevos casos de dengue, por lo cual, la cifra total aumentó a 8 mil 867 contagios, distribuidos en 29 diferentes estados.

El 53% de los pacientes se concentró en 5 entidades, donde

Veracruz reportó el mayor número de contagios con mil 514.

Le siguieron:

Jalisco con mil 385 casos

Michoacán con 691

Sonora con 652

Chiapas con 498

En el informe de la semana epidemiológica número 36, se detalló que de los 8 mil 867 contagios confirmados, 4 mil 278 fueron reportados como dengue con signos de alarma y dengue grave.

El serotipo 3 fue el que siguió presentando mayor circulación en el país.

Actualmente, solo tres entidades se han mantenido sin contagios: Ciudad de México, Tlaxcala y Zacatecas.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.