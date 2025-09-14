14 septiembre, 2025

14 septiembre, 2025

México registra 16 muertes a causa del dengue en una semana

En lo que va del año, se confirmaron 48 muertes por dengue

MÉXICO.- En lo que va del año, se confirmaron 48 muertes por dengue, debido a que durante la última semana ocurrieron 16 decesos que se sumaron a los 32 anteriormente registrados.

¿QUÉ ESTADOS NOTIFICARON DEFUNCIONES?

De acuerdo al reporte epidemiológico de la secretaría de Salud con corte al 8 de septiembre, las  48 defunciones  se registraron en 18 estados del país, donde con seis decesos, Sinaloa encabezó la lista.

En orden descendente le siguieron: Guerrero con cinco; Michoacán, Tamaulipas y Morelos con cuatro muertes por cada entidad.

Tres defunciones por estado ocurrieron en : Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Veracruz, Puebla y Estado de México notificaron dos decesos cada uno.

Finalmente,  Guanajuato, Jalisco , Nuevo León y Tamaulipas, Nayarit, Querétaro y Nuevo León reportaron una muerte por entidad.

Imagen intermedia

CASOS DE DENGUE AUMENTAN

Durante la última semana, se confirmaron 611 nuevos casos de dengue, por lo cual, la cifra total aumentó a  8 mil 867 contagios, distribuidos en 29 diferentes estados.

El 53% de los pacientes  se concentró en  5 entidades, donde

  • Veracruz reportó el mayor número de contagios con mil 514.

Le siguieron:

  • Jalisco con mil 385 casos 
  • Michoacán con 691
  • Sonora con 652
  • Chiapas con 498

En el informe de la semana epidemiológica número 36, se detalló que  de los 8 mil 867 contagios confirmados,  4 mil 278  fueron reportados como dengue con signos de alarma y dengue grave.

El  serotipo 3 fue el que siguió presentando mayor circulación en el país.

Actualmente, solo tres entidades se han mantenido  sin contagios: Ciudad de México, Tlaxcala y Zacatecas.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.

Facebook
Twitter
WhatsApp

DESTACADAS