Motociclista derrapa por acelerado en Madero

Fue a las 8 de la mañana del domingo cuando se presentó el accidente en el fraccionamiento 18 de marzo.

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Golpes en diferentes partes del cuerpo sufrió un motociclista al derrapar en una colonia del norte de ciudad Madero.

Personal de Protección Civil de la urbe petrolera y Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas auxiliaron al hombre que aparentemente estaba bajo los efectos de bebidas embriagantes.

Fue a las 8 de la mañana del domingo cuando se presentó el accidente en el fraccionamiento 18 de marzo.

La persona circulaba en una motocicleta en color negro aparentemente a velocidad inmoderada.

Ese último factor y el hecho de ir en un estado inconveniente ocasionaron que el motorista derrapara varios metros en una vialidad del sector.

Los cuerpos de emergencia llegaron al punto para dar los primeros auxilios al operador del vehículo de dos ruedas.

Fue necesario su traslado a un hospital a bordo de una ambulancia de Protección Civil.

Del percance tomaron conocimiento elementos de Tránsito Madero.

Por. Benigno Solís/La Razón