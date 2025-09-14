Motociclista se estrella con camioneta

Paramedicos y voluntarios le brindaron los primeros auxilios en ese sitio.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- En el pavimento terminó un motociclista luego de impactarse en el costado de una camioneta, en un cruce de la zona norte de Tampico.

Cuerpos de emergencia como Cruz Roja y Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas arribaron al lugar.

La colisión sucedió la tarde del domingo, en la intersección de las calles Benito Juárez con Aquiles Serdán de la colonia Nuevo Progreso.

Participaron una Mazda en color negro y una moto del mismo color.

La primera unidad circulaba por la Serdán mientras que el vehículo de dos ruedas iba sobre la Benito Juárez.

El motorista chocó con el costado derecho de la camioneta, lo que hizo que quedara tendido en el suelo.

La persona resultó con una herida sangrante además de golpes en varias partes del cuerpo.

Paramedicos y voluntarios le brindaron los primeros auxilios en ese sitio.

Posteriormente fue llevado a un hospital.

Del percance tomaron conocimiento elementos de Tránsito.

Por. Benigno Solís/La Razón