Pierde el control y choca con moto estacionada

ALTAMIRA, TAM.- Un trabajador del volante le causó daños a una motocicleta estacionada, al impactarla luego de perder el control de la unidad.

El accidente no dejó personas lesionadas.

El choque tuvo lugar la tarde del sábado, en la calle Francisco I. Madero con Venustiano Carranza de la colonia Guadalupe Victoria en Altamira.

Las unidades involucradas son un Nissan March de la ruta Altamira-Guadalupe Victoria y una Italika en color negro.

En ese punto, el chofer de ruta perdió el control del volante para luego chocar con la moto estacionada.

El carro del transporte público terminó dañado de la parte delantera y arriba de la banqueta.

El vehículo de dos ruedas también resultó con daños.

Personal de Tránsito llegó para intervenir pero al final los involucrados llegaron a un acuerdo para la reparación de daños.

Por Benigno Solís/La Razón