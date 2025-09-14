Prevén lluvias en estos estados para mañana lunes 15 de septiembre

También se espera que que en las zonas altas de 6 entidades del país se prevé que las temperaturas mínimas oscilen entre los 0 y los 5 grados centígrados durante la madrugada

MÉXICO.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que este lunes 15 de septiembre de 2025 se prevén fuertes lluvias en 25 estados del país, a causa de diversos fenómenos como la tormenta tropical Mario, el monzón mexicano y la onda tropical número 32.

Según las previsiones, en el centro y este de Sonora, el oeste y sur de Chihuahua, el norte y sur de Sinaloa, Nayarit, el este y norte de Puebla, el centro y sur de Veracruz, el norte y oeste de Oaxaca y el oeste y sur de Chiapas habrá lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros.

Por su parte, en Durango, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se prevén lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros, mientras que en Baja California Sur, Tamaulipas, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Ciudad de México y Tlaxcala se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros.

Foto: Servicio Meteorológico Nacional

Bajas temperaturas en 6 estados

Asimismo, el SMN informó que en las zonas altas de 6 entidades del país se prevé que las temperaturas mínimas oscilen entre los 0 y los 5 grados centígrados durante la madrugada. Se trate de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

En 6 estados se esperan temperaturas mínimas de hasta 0 grados. Foto: Cuartoscuro

Lluvias muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit

Este lunes 15 de septiembre, la tormenta tropical Mario se ubicará aproximadamente a 500 kilómetros al suroeste de Baja California Sur. El paso de este ciclón ocasionará lluvias y vientos fuertes en dicha entidad, mientras que el monzón mexicano, junto con divergencia, generará lluvias muy fuertes a intensas acompañadas con descargas eléctricas en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

En tanto, un canal de baja presión se extenderá sobre el norte y centro de México, y en interacción con inestabilidad atmosférica y con el paso de la onda tropical número 32, que se desplazará sobre el sur y centro del territorio nacional, así como la proximidad de la vaguada monzónica al Pacífico mexicano, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones, reportó el SMN.

Por su parte, en el occidente del país, se pronostican lluvias puntuales intensas en Puebla, mientras que otro canal de baja presión sobre el noreste de la República Mexicana en combinación con el ingreso de humedad del Golfo de México y Océano Pacífico, ocasionará chubascos y lluvias fuertes en dicha región.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.