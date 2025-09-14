Suman 13 fallecidos por explosión de pipa en Puente de la Concordia

Al corte de las 10:00 horas, la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México informó que 30 personas han sido dadas de alta y 40 continúan hospitalizadas

MÉXICO.- La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México elevó a trece el número de víctimas mortales por la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa. Al corte de las 10:00 horas de este domingo, la dependencia informó que 30 personas han sido dadas de alta y 40 continúan hospitalizadas.

En conferencia de prensa, la secretaria de Salud capitalina, Nadine Gossman, informó que 17 pacientes se encuentran en estado crítico.

En un comunicado anterior, la Secretaría de Salud precisó que la variación en el número total de víctimas obedece a la duplicidad de nombres, ya que se corroboró la identidad de personas que habían sido registradas en más de una ocasión.

«Para conocer el estado de personas lesionadas, ponemos la dependencia pone a disposición la línea telefónica 55 5683 2222″, agregó.

Por su parte, Martí Batres, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), informó que luego de recibir atención médica especializada en la unidad pediátrica del Hospital Regional «Gral. Ignacio Zaragoza», fue dado de alta un paciente de 15 años lesionado en el accidente del Puente de la Concordia.

«Reconocemos al personal de salud que actuó con entrega y humanismo para atender al menor de edad y por mantener informada a la familia en todo momento».

Exceso de velocidad, posible causa del accidente

Contexto: El jueves 11 de septiembre, la Fiscalía de la Ciudad de México informó que investiga el exceso de velocidad como posible causa de la explosión del camión de gas.

En una conferencia de prensa, la fiscal Bertha Alcalde Luján explicó que «hay dos líneas de investigación muy importantes que tiene la Fiscalía», entre ellas, el exceso de velocidad que provocó el accidente.

«La información preliminar que tenemos hasta ahora es que es probable que haya habido exceso de velocidad», señaló Alcalde Luján.

Alcalde Luján puntualizó que la segunda línea está «relacionada con el cumplimiento de la regulación por parte de la empresa», para lo cual será «fundamental» la coordinación con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), institución encargada de regular este tipo de empresas.

También señaló que la fiscalía ha mantenido contacto con la empresa propietaria del camión, Transportadora Silza, la cual se acercó a las autoridades «con todo el ánimo de colaborar».

«La empresa está siendo investigada, está en calidad de investigada, como lo es el conductor, por las líneas de investigación que se están analizando», dijo Alcalde Luján.

“Estamos apoyando en todo lo que se necesita»: Sheinbaum

En conferencia del jueves en Palacio Nacional, la presidenta, Claudia Sheinbaum, aseguró que se está brindando acompañamiento al Gobierno de la Ciudad de México, así como a los equipos de salud y protección civil que atienden a las víctimas.

“Estamos apoyando en todo lo que se necesita, nuestra solidaridad a todos aquellos familiares que perdieron a una persona y lo que se necesita vamos a estar ahí muy pendientes”, afirmó.

Sheinbaum subrayó que su administración seguirá de cerca las investigaciones y refrendó el compromiso de garantizar atención médica y respaldo a las familias afectadas.

