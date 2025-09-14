Suspenden festejos patrios en Sinaloa por inseguridad

El gobernador Rubén Rocha Moya informó que, en lugar de los conciertos y celebraciones populares programadas, únicamente se llevará a cabo un acto cívico

CULIACÁN, SINALOA.- El Gobierno de Sinaloa confirmó la suspensión de los festejos masivos del 15 de septiembre en la capital del estado y otros municipios, como medida preventiva ante la ola de violencia registrada en los últimos días.

El gobernador Rubén Rocha Moya informó que, en lugar de los conciertos y celebraciones populares programadas, únicamente se llevará a cabo un acto cívico protocolario en Palacio de Gobierno, con la presencia de autoridades estatales, federales y fuerzas armadas.

Entre los eventos cancelados se encontraban presentaciones de artistas como Miguel Bosé, Marisela y El Coyote y su Banda, previstos para la noche del Grito de Independencia en la explanada de Palacio.

La decisión se tomó tras una serie de hechos violentos que incluyeron ataques armados, bloqueos carreteros e incendios de inmuebles, atribuidos a la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa.

“Lo más importante es garantizar la seguridad de las familias sinaloenses; por eso hemos decidido que este año el Grito se realice únicamente en su carácter cívico”, señaló Rocha Moya.

Esta es la segunda ocasión consecutiva en que el estado cancela los festejos patrios debido a problemas de inseguridad, lo que refleja la complejidad de la situación que atraviesa la entidad.