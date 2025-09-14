VIDEO: Así reaccionaron los habitantes de La Casa de los Famosos al escuchar de la tragedia en Iztapalapa

Desde el 27 de julio los famosos están aislados y desconocen los acontecimientos del espectáculo y noticias nacionales que han ocurrido

MÉXICO.- Han pasado 49 días del inicio de La Casa de los Famosos México y desde entonces, los habitantes no han sabido nada del mundo exterior. Sin embargo, durante un enlace en vivo para que vieran un partido de futbol, escucharon hablar sobre la tragedia ocurrida en Iztapalapa el pasado 10 de septiembre y quedaron sorprendidos.

Recordemos que las celebridades que participan en el reality show no tienen forma de comunicarse con nadie, tampoco se les actualiza sobre noticias o novedades que ocurren fuera de la casa. Desde el 27 de julio, los famosos desconocen los acontecimientos del espectáculo y noticias nacionales que han ocurrido tras haber ingresado al programa.

Una de las situaciones más impactantes que han conmocionado a México en los últimos días fue el del incidente de Iztapalapa cuando una pipa de gas LP volcó en el Puente de la Concordia causando una decena de personas fallecidas a causa de quemaduras severas, 90 heridos y cientos de imágenes y videos del trágico momento.

Abelito fue quien más se sorprendió al escuchar que algo había pasado en Iztapalapa | Foto: IG @lacasadelosfamososmx

Así reaccionaron los habitantes de La Casa de los Famosos al enterarse del accidente de la pipa en Iztapalapa

Aarón Mercury, Aldo De Nigris, Alexis Ayala, Mar Contreras, Abelito, Dalílah Polanco, Shiky y Guana se encontraban en la sala de La Casa de los Famosos México disfrutando el partido en vivo de Las Chivas contra el Club América el sábado por la noche cuando escucharon que en plena disputa en el estadio pidieron un minuto de silencio por la víctimas de la tragedia en Iztapalapa.

En ese momento comenzaron a preguntarse qué había pasado, se miraron unos a otros sin entender qué había ocurrido. El que más se sorprendió fue Abelito quien mencionó: «¿Pues qué pasó, dijeron que hubo una tragedia», mientras que los demás se preguntaban dónde era el Puente de la Concordia.

Posteriormente, Alexis les dijo que disfrutaran del partido, pues era lo que la casales estaba ofreciendo y debían disfrutar la noche: «Vamos a disfrutar el juego, ahorita esto es lo que tenemos».

Critican a Mar Contreras por reírse en el minuto de silencio

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar tras la risa de Mar Contreras y la indiferencia de Dalílah Polanco al momento de la noticia. Algunos cuestionaron de qué se reía, mientras otros explicaron que probablemente se reía de otra cosa, pues ellos no tenían el contexto exacto de lo que había ocurrido.

Algunos defendieron a Mar Contreras, pues aseguraron que su risa no fue por burlarse de la tragedia. | Foto: IG @lacasadelosfamososmx

Asimismo, en el video publicado por La Casa de los Famosos México, internautas piden que se les explique a todos los integrantes qué fue lo que pasó, pues consideran que es una noticia nacional y tienen derecho a saberlo.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO