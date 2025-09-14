VIDEO: El Papa León XIV celebra sus 70 años

Al concluir el rezo del Ángelus, el Sumo Pontífice que nació el 14 de septiembre de 1955, agradeció a todos los que se dieron cita en la Plaza de San Pedro, para celebrar su cumpleaños

ITALIA.- El Papa León XIV al término del rezo del Ángelus agradeció a todos los que se dieron cita en la Plaza de San Pedro por las muestras de afecto por sus 70 años.

“Queridos hermanos y hermanas —creo que lo saben—, hoy cumplo setenta años. Doy gracias al Señor y a mis padres, y agradezco a cuantos me han tenido presente en la oración. Muchas gracias a todos”

La comunidad peruana estuvo presente en la plaza con una gran bandera con los colores de su país, donde estaba escrito la felicitación al Pontífice y la invitación a visitar Chiclayo, junto con una imagen del Jesús Nazareno Cautivo que peregrinó por la Vía de la Conciliación a la Plaza de San Pedro, para pedir en sus rezos por el Papa León XIV

La Iglesia Católica celebra la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, que es el madero en el que murió Jesucristo y que encontró la madre del emperador Constantino, Santa Elena en Jerusalén.

Fieles y visitantes celebraron su cumpleaños | Pablo Esparza

El papa León XIV cumple 70 años

El Papa León XIV se refirió a la cruz como “uno de los instrumentos de muerte más cruel que el hombre haya jamás inventado: la cruz”

“Por esto hoy nosotros celebramos su “exaltación”, lo hacemos por el amor inmenso con el que Dios, abrazándola para nuestra salvación, la transformó de medio de muerte a instrumento de vida, enseñándonos que nada puede separarnos de Él y que su caridad es más grande que nuestro mismo pecado”

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.