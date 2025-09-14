VIDEO: Incendio consume fábrica de aceites en Apodaca, Nuevo León

Bomberos de varios municipios y Protección Civil combaten el incendio.

APODACA, NUEVO LEÓN.- Un fuerte incendio se registra en una fábrica de aceites comestibles en el municipio de Apodaca.

Protección Civil de Nuevo León informó que el fuego se registra en la Carretera Apodaca Santa Rosa y Avenida Andrómeda, en la colonia Cosmopolis.

En el lugar se encuentra trabajando personal de Protección Civil, en coordinación con bomberos de San Nicolás, El Carmen, Monterrey y HG para controlar el incendio, el cual amenaza incendiar las empresas contiguas.

▶ #ÚLTIMAHORA | Cuerpos de Auxilio acuden al combate del incendio en fábrica de aceites en Apodaca, NL 🔥🚒 🔗| Especial / Protección Civil pic.twitter.com/bh1FHvq1rQ — Milenio Monterrey (@MilenioMty) September 15, 2025

CON INFORMACIÓN DE MILENIO.