VIDEO: Joven destruye el memorial para Charlie Kirk

Ryder Corral, de 19 años, fue grabado pateando flores, jarrones y banderas colocadas como un homenaje al activista conservador aliado de Donald Trump

ESTADOS UNIDOS.- La policía de Phoenix arrestó este domingo a un joven identificado como Ryder Corral, de 19 años, acusado de dañar un memorial dedicado al fallecido activista conservador Charlie Kirk, cofundador de Turning Point USA.

El incidente ocurrió frente a la sede de la organización en Arizona, donde cientos de seguidores habían colocado flores, banderas, velas y otros tributos en honor a Kirk, quien fue asesinado el pasado miércoles durante un evento en la Universidad de Utah Valley.

El arresto de Corral, acusado de daños criminales y conducta desordenada, fue captado por cámaras de Fox News. Las imágenes muestran a un hombre vestido con una camiseta negra y jeans azules caminando a través del memorial, pateando flores, jarrones y banderas.

Corral recorrió aproximadamente 15 metros antes de que un hombre mayor, vestido con una gorra blanca y camiseta azul clara, interviniera. Tras un breve intercambio de palabras, el hombre empujó a Corral al suelo, donde fue rodeado por otros presentes que lo entregaron a la policía, que ya estaba en el lugar para controlar el tráfico debido a la gran afluencia de personas.

Detenido parecía homenajear al presunto asesino

Corral, de 19 años (derecha), con una playera como la de Tyler Robinson (izquierda). Foto: Especial

Las autoridades notaron que Corral llevaba una camiseta con un águila y la bandera estadounidense, un diseño similar al que portaba el presunto asesino de Kirk, Tyler Robinson, de 22 años, arrestado por el asesinato del activista.

No se reportaron heridos durante el incidente con Corral, y la policía espera proporcionar más detalles tras su procesamiento formal.

Robinson, quien enfrenta cargos de asesinato capital, posesión de armas y obstrucción, se niega a cooperar con las autoridades, según informó el gobernador de Utah, Spencer Cox. Cox también señaló que Robinson, descrito como de inclinación izquierdista, parece haber sido radicalizado en “lugares oscuros” de internet, aunque el motivo del asesinato sigue sin esclarecerse.

Kirk, de 31 años, fue asesinado de un disparo en el cuello mientras iniciaba su gira “American Comeback” en Utah. Padre de dos hijos y residente de Arizona, fundó Turning Point USA en 2012 a los 18 años, convirtiéndose en una figura prominente del movimiento MAGA, de Donald Trump.

El memorial en Phoenix, ubicado cerca de la calle 48 y Beverly Road, fue creado por la comunidad para honrar la memoria de Kirk. Además, Turning Point USA anunció un servicio conmemorativo a gran escala que se llevará a cabo el 21 de septiembre en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona.

