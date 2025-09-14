VIDEO: Maratonista se hace viral por reclamarle a su novio que se comió sus snacks

La mujer se volvió viral tras mostrarse molesta al ver a su novio comiéndose todos los snacks que había preparado para la carrera

FLORIDA.- Correr un maratón no es cosa sencilla, pero siempre que se va acompañado de sus seres queridos es más llevadero. En esta ocasión una joven de Florida se volvió viral tras correr sus primeros 42 km. La realidad es que su viralidad no fue por un tema positivo, sino por hacer una rabieta al ver a su novio comiéndose los snacks que tenía preparados para consumir durante la carrera.

Katie Vellios apareció en su cuenta de TikTok para recordar un momento que marcó su primer maratón. El video se volvió viral recientemente, pero el momento ocurrió hace un año, para ser más precisos en octubre 2024, en el maratón conocido como: Marine Corps Marathon. En dicho evento, la joven comenzaba una etapa muy especial ya que era la primera vez que corría los 42K. Lo que no esperaba era que terminaría sufriendo gracias a que su novio se comería los snacks extras que llevaba para que se los diera en el camino.

En el video se aprecia como la joven que iba corriendo en las calles de Washington D.C. empieza a buscar a su pareja que se encontraba entre la porra. En ese momento se ve como le empieza a gritar, ya que se había comido los snacks que llevaba preparados para comer durante el maratón. El momento se volvió viral debido a la forma en la que se molestó la maratonista de 28 años.

«Cuando le das a tu novio los snacks extras para que te los dé durante el maratón y se los come todos», se lee en el centro del video que se compartió en la cuenta de TikTok de Katie Vellios.

En el video se escucha como se estrena porque le pide algo para comer y el novio le responde que no tenía nada. Ella sin pensarlo le gritó «sólo tenías un trabajo«. Lo que se hizo gracioso un año después al encontrarse con el clip en su carrete.

¿La maratonista si tuvo sus snacks?

En otro video, compartida por la joven de 28 años, se dejó claro que durante la prueba del Maratón de Washington D.C. si recibió los snacks. La mujer volvió a encontrarse a su pareja y compartió que se estaba comiendo una barra de cereal para recibir la energía que necesitaba para seguir corriendo y terminar el primero de muchos maratones que le quedaban por delante en su preparación.

«Actualización: sí comí los snacks«, se lee en la mitad de video donde se muestra comiendo una barra de cereal con una sonrisa y a buen ritmo.

El motivo por el que la maratonista decidió compartir esos videos antiguos fue porque se dio cuenta que no había compartido nada de ese día. De acuerdo con información de la Revista People, Katie revisó su carrete y se dio cuenta que tenía esos videos curiosos. De acuerdo con las declaraciones, la maratonista le envió el clip a su pareja y le dijo que quería hacer algo con él.

«Quiero hacer algo con este clip, pero no sé qué texto poner porque lo que pasó en ese momento fue que entré en pánico», dijo a People.

El video se volvió viral prácticamente al instante, pero no tuvo la reacción que ella esperaba. Para ella era algo gracioso, pero la gente no reaccionó de esa manera, ya que comenzaron a criticar a Christian, el novio, por comerse el combustible de su pareja que se encontraba la mitad de una de las pruebas más complicadas que hay en el deporte individual.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO