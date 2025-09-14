VIDEO: Pareja vende camarones en la calle para pagar su boda

Una pareja se volvió tendencia en redes tras compartir un video en el que aparecen con carteles donde se indica que venden camarones para poder pagar su enlace matrimonial

MÉXICO.- Las redes sociales lo volvieron a hacer. Una pareja se volvió tendencia después de que uno de sus videos se volviera viral. Los jóvenes enamorados aparecen en la calle con un letrero cada uno donde indican que venden camarones. La idea es poder juntar dinero para poder pagar su boda. El video tiene un toque de humor, por lo que la gente no dudó en darle amor en redes sociales.

La pareja que se volvió viral en TikTok compartió un video en el que indican que van a vender camarones en las calles de Guayaquil, Ecuador para poder juntar el dinero que necesitan para poder casarse. El clip muestra primero la novia diciendo un diálogo de Bob Esponja. Posteriormente aparece el novio enseñando lo que venden, una bolsa de camarones. En una tercera toma salen los dos y muestran los carteles que tienen colgados al cuello.

La pareja vende camarones en la calle para juntar para la boda | TT: alejandroortiz92

El video se compartió en la cuenta de TikTok del novio, Alejandro Ortiz. donde en poco tiempo juntaron muchos likes y visualizaciones. Los tres clips donde se muestran vendiendo cuentan con más 400,000 reproducciones, siendo el segundo el que más alcanzó con más de 343 mil visualizaciones. En el primero es en el que se muestran con el audio de Bob Esponja, pero en el segundo, en el que se convirtieron en virales, salen bailando con el letrero para atraer gente.

«Ayúdanos a pagar la boda«, dice el letrero que tiene Alejandro colgado en el cuello. Mientras que el de la chica dice «Camarón grande por $2,50 lb».

La reacción de la gente en redes sociales a los novios

Los internautas no dudaron en reaccionar a los clips en los que la joven pareja aparece en la calle vendiendo camarones para poder sacar el dinero que necesitan para pagar la boda. Entre los comentarios, la gente no dudó en darles ánimo para poder juntar lo que necesitan. Algunos otros recordaron que vendieron flores para poder casarse y les funcionó. Otros pidieron la localización para ir a ayudarlos y comprarles camarones.

«Ánimos… mi esposa y yo vendimos flores para casarnos y nos resultó… Dios los bendiga muchísimo«, «Está bien los vamos a ayudar todos para la boda, dónde están ubicados», «Vivo cerca, ¿todos los días están?», «Les ayudo con el servicio del catering«, «Nosotros te ponemos el pastel de tus sueños, sólo danos los detalles y hagamos la magia«, son algunos de los comentarios que aparecen en los videos donde aparecen vendiendo los camarones.

Ante las muestras de cariño, consejos y opciones para obtener algo para la boda, la pareja expresó su gratitud con todos los usuarios de TikTok. En el cuarto video, ya no salen vendiendo, sino que están dentro de su casa y quieren aprovechar para decirle unas palabras de corazón a todos los que se han acercado.

«Queremos agradecerles de corazón a todas las personas que nos han apoyado para pagar nuestra boda”, expresó Ortiz. Su novia complementó: “No estamos pidiendo nada, agradecemos muchos su apoyo y las felicitaciones que nos dan en la calle y a quienes nos dejan sus mensajes de bendiciones».