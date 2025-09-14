¿Y si tiran el decreto?

Carreros y dueños de vehículos americanos en vías de nacionalización se truenan los dedos por la incertidumbre

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El Caminante llegó al mercado Argüelles al mediodía, y se disponía a realizar sus compras ahí, en Grand Obrero y en la Voz del Campesino como cada semana, cuando se topó con su amigo Jaime, carrero de profesión.

– ¿Qué dice mi ‘Jaimito el carrero’? ¿qué dice la buena vida? – saludó el vago reportero. – Pues aquí nadando de a muertito. – ¡Válgame! si tu siempre andas al cien, y ahora ¿que troquita traes en venta?

– Ahorita nomas traigo dos, una ‘rangercita’ …una ‘cuatrito’ bien mamalona y un Jetta dos mil doce turbocargado. – ¡Uy no, pues traes de los que mas se venden ¿que no? ¿y los dos entran a decreto? – Solo la Ranger, porque es fecha atrasada, el Jetta no, pero pues ahí con un billete se corrige, se corrige.

– ¿Y no hay peligro de que te cachen? – Ya trayendo placas mexicanas ya no hay pedo, aunque dicen que ahora si se van a poner perros cuando modifiquen el decreto. – Si, eso leí, dijo la Presidenta que le van a mover a eso y que se va a limitar todo el rollo de las nacionalizaciones y que si de plano no se compone ‘el coyoteaje’ van a tirar el decreto.

– Yo la verdad no creo que lo quiten – respondió muy confiado Jaime – esa fue una herencia de López Obrador, y si la ‘Chenbam’ lo echa pa’ atrás se le va a enojar la raza. – Pues sí mi Jaime, ahorita ‘los carros con decreto’ o los americanos son casi la única chanza para “la perrada” de conseguirse un cochecito.

– La neta si, pero es que los carros nuevos están bien caros, y deja el precio ¡el financiamiento! pa’ cuando terminas de pagarlos ya desembolsaste el doble de lo que costaban al principio. – Y luego con tantas marcas chafas, he escuchado historias de terror de muchos que se aventaron a comprar carros chinos – comentó el Caminante.

– ¡Nombre cállate la boca!, tengo conocidos que se arrepintieron ¡desde el primer mes! aunque a decir verdad hay un par de excepciones pero la mayoría salen muy chafones, pero ni creas que es solo esos, otros de marcas mas conocidas se calientan nuevecitos, otros simplemente se apagan, otros, mas recientes, de esos que salieron con la transmisión CVT, uy no mano, son un costal de fallas, ¡muy fallera que resultó la transmisión CVT! con decirte que ahora los carros mas caros ¡son los de cambios! ¡los estándar!

– Oye mi Jaime, pero si se siguen vendiendo muchos carros nuevos, al menos la mayoría de los DiDis traen carro reciente. – Muchos son rentados, y si, sí hay venta de carros, eso me dice mi cuñada que trabaja como asesora de ventas en una agencia y su hermano en otra, pero la mayoría de los que se venden son puros carros chiquitos, puro ‘zapatito’ pa’ la plataforma. – ¿Tú crees que siga siendo negocio traer carros para vender?

– Yo creo que si, mira independientemente del ‘decreto’, desde siempre han circulado carros americanos en el estado, mis parientes que vienen del centro del país se extrañan de ver tanto carro sin placas, o con placas de Texas, porque allá en el centro te piden un montón de requisitos para circular. – Si, yo recuerdo desde hace añales que siempre ha habido trocas y autos gringos en el estado.

– ¡Siempre les ha valido madre! como te digo, una cosa es el negocio y otra la demanda de carros. Si te fijas bien, el nivel de los precios de carros en Tamaulipas ¡esta de locos! en Monterrey por ejemplo, compras un carro de modelo, digamos, un dos mil trece ya con placas mexicanas en ochenta mil pesos, y aquí, el mismo carro del mismo modelo pero americano ¡te cuesta cien mil pesos!, solo que como esta dizque ‘recién cruzado’ alegan que está en mejores condiciones, pero eso no es verdad, yo he traído carros que se ven muy buenos y en San Fernando se me han descompuesto, porque en el otro lado les tocó una inundación o un choque que allá se considera como pérdida total y acá no. –

Entonces, si ahorita quisiera comprar un carro para nacionalizar ¿qué hago? – Yo te aconsejaría que me lo compraras a mi ¡jajaja …aaatecreas! tienes que tantearle el agua a los camotes, si esta muy muy barato, de seguro trae falla, si esta muy cuidado y entra a decreto, te lo quieren vender carísimo, además muchos te dicen que entra a decreto y no es cierto, otros lo que hacen es que me lo encargan a mi, pero lo traigo importado por aduana, es mas caro, pero es mas seguro ..a’i tu verás… Jaime y el Caminante se despiden porque ya se les hace tarde, y la verdad el vago reportero quedó con mas dudas que respuestas, habrá que ver que resulta de todo este asunto de la modificación del decreto para nacionalizar ‘chocolates’. Demasiada pata de perro por esta semana.

POR JORGE ZAMORA