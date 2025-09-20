Applebee’s plaza Herradura «en mantenimiento» y Vips con puertas cerradas en Tampico.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Con las puertas de cristal cerradas, la ausencia del personal que durante 30 años recibía a comensales con trato cordial; el restaurante Vips ubicado en la prolongación de la avenida Hidalgo de la colonia Arenal en Tampico cerró sus puertas.

El negocio pertenece a una cadena nacional en la zona conurbada llegó en la década de los 90’s con sucursales en el Centro Histórico, Tres Arcos, Ciudad Madero y la prolongación de la avenida Hidalgo.

A la sucursal solían llegar a tomar café y almorzar usuarios del Aeropuerto Internacional «Francisco Javier Mina» ubicado a escasos metros de ese sitio.

Además de Vips Applebee’s en plaza Herradura también luce a oscuras, con las mesas vacías y la ausencia de quienes en su momento le dieron vida: el personal y comensales en el lugar que atraía a jóvenes por el ambiente, la comida mexicana las alitas de pollo y otros platillos que podían degustarse.

A la búsqueda por saber desde cuándo el negocio de alimentos había cerrado sus puertas, acudimos a la dirección comercial de plaza Herradura; sin embargo, únicamente se nos dio a conocer que el gerente no se encontraba y que el restaurante: «estaba en mantenimiento».

Por. Cynthia Gallardo

La Razón