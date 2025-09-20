Causa polémica castigo por difundir maltrato animal

La iniciativa que cocina el Congreso ha provocado contra opiniones, porque estiman que al castigar a quien difunda la crueldad animal, provocará impunidad de los agresores.

CIUDAD VICTORIA, TAMAIULIPAS.- Un debate encendido llegó al Congreso de Tamaulipas. Una iniciativa plantea sancionar con cárcel a quienes difundan en redes sociales videos o imágenes de crueldad animal.

Sin embargo, la Asociación de Abogados Ambientalistas de México advirtió que esa medida abriría la puerta a la impunidad.

“Han sido precisamente las redes sociales las que han permitido exhibir a los responsables y brindar pruebas para procesarlos.

Penalizar la difusión sería un retroceso histórico”, señaló la agrupación.

Recordaron que fueron ellos quienes impulsaron la tipificación del maltrato animal como delito en Tamaulipas en 2016, tras cinco años de lucha legislativa.

Los ambientalistas recalcaron que la propuesta es innecesaria, ya que el Código Penal ya contempla el delito de apología o provocación del delito.

Lo que se requiere, dijeron, es endurecer las sanciones a quienes incitan o celebran la violencia contra los animales.

Como ejemplo, citaron la carpeta 311/2024, donde un hombre se jactó en redes de atropellar a un perro.

El caso pudo judicializarse gracias a que testigos compartieron el video.

“Si aprobamos esta iniciativa, los testigos callarán por miedo y los culpables quedarán libres”, subrayaron.

La organización anunció que presentará una contrapropuesta legislativa para aumentar las sanciones por apología del delito y evitar que la crueldad animal se convierta en espectáculo o negocio.

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON