Despiden ciudadanos a Almaraz

Cientos de personas despidieron al exalcalde de Ciudad Victoria, Óscar Almaraz Smer, quien falleció a los 57 años a causa de un infarto.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Familiares, amigos y figuras del ámbito político dieron este viernes el último adiós al exalcalde de Ciudad Victoria, Óscar Almaraz Smer, durante una misa de cuerpo presente realizada en Victoria.

Desde temprano, se formaron largas filas en la funeraria donde se realizaron las exequias, en la que participaron cientos de victorenses.

Almaraz Smer falleció el jueves de manera sorpresiva a los 57 años de edad a causa de un infarto.

Instituciones y personajes de la vida pública del estado mostraron su tristeza por la partida del político.

Oscar Almaraz estudió la licenciatura de Contador Público en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT); entre 2011 y 2013 fue diputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Fue Secretario de Finanzas durante el sexenio del ex gobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández Flores y posteriormente presidente municipal de Victoria (2016-2018).

En las elecciones del 2018 perdió la reelección por la alcaldía de la capital del estado, contra el panista y ex candidato independiente, Xicoténcatl González Uresti

En el 2021 a través de una carta dirigida al Comité Nacional del PRI, anunció su renuncia al partido, además de su intención de participar en el proceso electoral, lo que fue muy criticado en ese momento, pues se incorporó al Partido Acción Nacional (PAN).

Almaraz Smer se postuló ese mismo año como candidato del PAN en la coalición con el PRI, denominada “Fuerza y Corazón por Tamaulipas” a diputado federal por el V Distrito para la LXV Legislatura del Congreso de la Unión de México.

Luego en 2024 solicitó licencia para buscar nuevamente ser alcalde de Victoria, participando como candidato del PAN en la alianza “Fuerza y Corazón por Tamaulipas”.

Por Staff

Expreso-La Razón