«Hace política buena el Círculo Ciudadano para servir y ayudar»: Manzur Oudie

En su balance del primer año, destacó que la asociación ha brindado apoyos cercanos a los tres millones de pesos en distintos servicios a la población.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- «El Círculo Ciudadano hace política buena, para servir y ayudar a quienes lo requieran”, afirmó Ricardo Manzur Oudie, presidente de esa asociación civil que en su primer año de actividades ha buscado dar soluciones a distintas problemáticas sociales.

Manzur Oudie expresó que la organización impulsa propuestas en temas como la violencia de género, el acceso al agua, la calidad del aire y la salud, entre otros.

“Todas las agrupaciones, incluso en la familia, hacen política. La política vive con todos nosotros; hay que hacer política buena, de servir, una política humanista”

El presidente del Círculo Ciudadano dijo que la agrupación mantiene sus puertas abiertas e integra a líderes de diferentes sectores de la sociedad: maestros, abogados, periodistas, médicos y amas de casa, quienes comparten el compromiso de trabajar a favor de la ciudadanía.

“Las necesidades son muy fuertes, trabajamos todos los días para buscar cómo apoyar a nuestra gente. Nos satisface mucho servir en Círculo Ciudadano, traemos bien puesta la camiseta de ayudar a nuestra ciudadanía”

El dirigente apuntó que cada sábado el Círculo Ciudadano organiza reuniones con personalidades y especialistas para abordar diversos temas de interés para sus integrantes y la comunidad. “Hemos ayudado a mucha gente, y eso nos impulsa a seguir”

Para concluir, Manzur Oudie expresó que el propósito de la asociación es consolidar una política cercana y útil para la gente, fortalecer la participación ciudadana y ofrecer respuestas concretas a los problemas que enfrentan las familias.

Por. Cynthia Gallardo / La Razón“