Inician 94 juicios por pensiones

En lo que va de este año, se han iniciado 94 juicios contra personas que tienen adeudos alimenticios

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- En lo que va de 2025, la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Victoria ha iniciado más de 94 juicios, principalmente por pensión alimenticia contra deudores que no cumplen con su obligación de proveer alimentos a sus hijos.

El procurador, Carlos Eduardo López García, explicó que también se ofrecen asesorías gratuitas en guardia y custodia, tutela y pensiones alimenticias, y que aproximadamente 20 % de los demandantes son hombres que buscan pensión alimenticia de mujeres.

Respecto a internamientos en casas hogar, mencionó que se han registrado 7 casos este año, y se mantiene un programa de prevención en escuelas y entre padres de familia para identificar situaciones de violencia infantil.

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON