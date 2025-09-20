¡Oxígeno puro!

Correcaminos toma oxígeno con empate agónico ante tapatío.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Correcaminos rescató de forma agónica y épica el empate en su visita a Tapatío; el equipo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas perdía 2-0 y parecía todo perdido, pero en el tiempo agregado apareció Giovani Hernández con doblete para salvar el empate en el Estadio Jalisco.

La tarde de ayer el equipo dirigido por Jorge Urbina Sánchez, estaba obligado a conseguir un resultado positivo, pues después de la derrota ante la Jaiba Brava, el cuadro naranja vivía un ambiente de presión.

Con un cambio de jugadores en donde fueron incluidos Gianni Rubli y Rafa Arce de titulares, el equipo buscó nuevas caras para tratar de conseguir sumar unidades.

La escuadra rojiblanca empezó mejor en el terreno de juego y rápido se adelantó en el marcador a los 12 minutos, gracias a un cabezazo de Diego Latorre quien tras un servicio desde la banda izquierda cabeceó de gran forma para el 1-0.

Tapatío era mejor y más intenso, pero ya no pudo reflejarlo en el marcador, mientras que los naranjas, emparejaban la situación poco a poco aunque sin ser claros.

Para la segunda mitad, fue una tónica similar a la del primer lapso, un duelo parejo, pero a los 89 minutos, parecía que todo iba a ir cuesta arriba para los tamaulipecos, ya que tras un error de Rubén Castellanos, el balón quedó suelto en el área y rápidamente Gerardo Moreno al querer quita el balón al delantero que había encontrado el rebote, terminó haciéndole falta. Se marcó penal y desde los once pasos hizo el 2-0 Sergio Aguayo.

Correcaminos tenía todo perdido pero tuvo un momento de lucidez y por la vía penal a los 96 minutos apareció Giovanni Hernández, y después el mismo Hernández a los 102 minutos aprovechó un error defensivo para hacer el 2-2 con un tiro raso y colocado, un minuto después, Tapatío tuvo un segundo penal a favor, en lo que era la locura, pero el tamaulipeco Ruben Castellanos atajó el tiro desde los once pasos y lavó su error para convertirse en héroe.

Un empate que le da oxígeno a los pupilos de Jorge Urbina y algo de tranquilidad ante el mal paso que atravesaba. El próximo juego de los naranjas será el próximo viernes 26 de septiembre ante Venados.

Por Daniel Vázquez

Expreso-La Razón