¡Paren todo! Cuidado de bañarte con este popular jabón que fue retirado de los supermercados por riesgo de muerte

Autoridades ordenaron el retiro de un jabón tras detectar la presencia de la bacteria Burkholderia cepacia que puede causar enfermedades

MÉXICO.- El jabón siempre ha estado presente en nuestra rutina de limpieza diaria, sin embargo es importante estar atentos a los avisos de autoridades como ahora que informaron el retiro inmediato de una marca de jabón tras detectar la presencia de la bacteria Burkholderia cepacia.

¿Qué jabón fue suspendido por poner en riesgo la salud?

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos, informó que la empresa DermaRite Industries, retiró varios lotes de cuatro de sus productos, incluidos el jabón DermaKleen debido a la contaminación microbiana identificada como Burkholderia cepecia.

La FDA indicó en un comunicado que el complejo Burkholderia Cepacia presente en estos productos puede provocar infecciones graves y potencialmente mortales.

«En personas sanas con lesiones cutáneas leve, el uso del producto es más probable que provoque infecciones locales, mientras que en personas inmunodeprimidas es más probable que la infección se propague al torrente sanguíneo, provocando una sepsis potencialmente mortal», cita.

¿Cuáles son los productos afectados por la bacteria?

DermaKleen

Dermasarra

Kleenfoam

Perigiene

Aunque la alerta se emitió en ciudades de Estados Unidos, el aviso no fue para México, sin embargo, a pesar de que poco se comercializan estos productos en nuestro país, algunos productos de esta marca pueden comercializarse a traves de plataformas como Amazon o Mercado Libre.

¿Qué es Burkholderia cepecia ?

Según expertos, el complejo Burkholderia cepacia (Bcc) es un grupo de bacterias que se encuentran comúnmente en el suelo y el agua. En Estados Unidos, las personas que trabajan en entornos de atención medica y aquellas con sistemas inmunes debilitados o enfermedades pulmonares crónicas, tienen mayor riesgo de infección.

Se contagia a traves de la exposición al agua, suelo o ambientes acuosos; por contacto con superficies contaminadas, contacto con equipo contaminado o por la transmisión de personas a persona.

Los síntomas varían, desde asintomáticos hasta infecciones respiratorias graves, especialmente en pacientes con fibrosis quística u otras enfermedades pulmonares crónicas.

CON INFORMACIÓN DE RADIO FÓRMULA